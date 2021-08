¿Qué pasaría si…? (What if…?) aún no se ha estrenado y ya está dando de qué hablar. Esta serie explorará distintos escenarios posibles dentro del Universo Cinematográfico de Marvel que no ocurrieron, pero que, quizá, fueron una posibilidad. Será la primera serie animada que Marvel Studios y Disney desarrollan en conjunto.

Entra dentro del paquete de producciones que comenzó con WandaVision (Matt Shakman, 2021), Falcon y el Soldado de Invierno (Kari Skogland, 2021) y Loki (Kate Herron). En el camino, Marvel y Disney también estrenaron Viuda Negra (Cate Shortland, 2021). Por supuesto, el tráiler de ¿Qué pasaría si…? volvió la mirada de los seguidores sobre las miniseries.

La serie, de entrada, llama la atención por ser una producción animada, uno de los géneros clásicos asociados con las historias de los superhéroes. A esto se suma la amplia gama de opciones que podrían ser tratadas. Como si fuera poco, una voz autorizada y vinculada con el proyecto, comentó que no descartan desarrollar algunas de estas historias como producción live action.

El futuro de la miniserie, ¿live action?

El responsable de los comentarios fue el productor ejecutivo de ¿Qué pasaría si…?, ​​Brad Winderbaum. Durante una entrevista para Inverse, el representante explicó: “Queríamos que cada historia pudiera abrirse y cerrarse en ese período de media hora, pero es difícil no imaginar más capítulos con algunos de estos personajes”, dijo, en relación con la duración de los capítulos.

A lo anterior, agregó: “Espero que algún día podamos ver más aventuras en algunas de estas líneas de tiempo alternativas”. Esto tendría sentido, si se tiene en cuenta que en los cómics y otras producciones también continúan desarrollándose esos escenarios. ¿Por qué no hacerlo en la televisión o en el cine?

Para fortalecer su idea, Winderbaum argumentó: “Todo lo que tienes que hacer para demostrarlo es mirar hacia atrás y ver cuántas historias de ¿Qué pasaría si...? terminaron en la principal continuidad del universo del cómic. Mi sensación es que algo similar podría suceder también en el aspecto cinematográfico”.

Lo que se sabe sobre ¿Qué pasaría si…?

¿Qué pasaría si…? abordará distintas posibilidades, a partir de hechos ocurridos y que han sido abordados en el Universo Cinematográfico de Marvel. Una de las mas evidentes es la vuelta de tuerca que recibe la historia de Peggy Carter, quien termina recibiendo el suero del súper soldado y hace de Capitana América.

Como ese ejemplo, es probable que la serie ofrezca muchos más, hasta construir una relación entre Tony Stark y Erik Killmonger, quien lo rescata de un atentado. Se trata de recrear distintas posibilidades y ver qué habría pasado. Luego de las declaraciones de Brad Winderbaum, se abre otro universo de posibilidades en relación a si estas narrativas influirán de manera directa o no en los distintos arcos narrativos que ya se han desarrollado. O si, de continuar, lo harán de acuerdo a su propia historia.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Disfruta de acceso a los últimos estrenos y al catálogo de Star. También podrás ver el contenido de Marvel y Star Wars, las grandes películas de animación de Pixar y los documentales de National Geographic.

¿Qué pasaría si...? se estrenará el 11 de agosto de 2021 a través de la plataforma de Disney Plus.