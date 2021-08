Hace tiempo que Microsoft está ofreciendo dos versiones de OneNote. La que viene incluida en el paquete de Office y la que se puede descargar desde la tienda de Windows. Ahora los de Redmond están poniendo un poco de orden en su casa. Este jueves han anunciado que unificarán su aplicación de notas en una única solución que incluirá lo mejor de ambos mundos y, además, llegará con una importante actualización visual.

La aplicación de notas de Microsoft está por recibir uno de sus mayores cambios en años. El fabricante está decidido a actualizarla de modo tal que los usuarios ya no tengan que elegir entre una u otra y cuya interfaz luzca acorde a su más reciente sistema operativo, Windows 11. Las nuevas características de OneNote incluyen mejoras para el soporte para lápiz digital, un diseño menos cargado de elementos y más práctico.

Microsoft no ha brindado muchos más detalles sobre las nuevas funciones. No obstante la compañía asegura que estas empezarán a desplegarse "durante los últimos 12 meses" en la versión de OneNote incluida en Office. En este sentido, ha revelado que será la aplicación UWP que se descarga desde la Microsoft Store será la que termine desapareciendo, no sin antes ceder lo mejor de sus características a la app de escritorio.

La transición de OneNote no será inmediata

Microsoft OneNote: versión de escritorio actual (izquierda), versión con nuevo diseño (derecha)

Sin embargo, Microsoft no eliminará inmediatamente la aplicación OneNote de la tienda. La compañía dice que los usuarios podrán seguir utilizándola hasta octubre de 2025, fecha en la que caducará su soporte. No obstante, como las nuevas funciones empezarán a llegar tan pronto como en los próximos meses, quizás muchos usuarios deseen pasarse antes de la fecha límite a la versión de Office de la aplicación.

Quienes deseen permanecer, tampoco se quedarán sin OneNote. Antes de que deje de funcionar, recibirán una notificación que los invitará a migrar de aplicación. Si bien la única opción que quedará disponible se ofrece dentro del paquete de Office, no necesariamente hay que pagar para utilizarla. Microsoft cuenta con una versión idéntica y gratuita que puede ser descargada hoy mismo desde este enlace.