HBO Max no quiere quedarse atrás en el terreno de los podcasts. En meses recientes conocimos que Netflix dará un paso al frente para ganar presencia en un sector habitualmente dominado por Apple y Spotify. El constante crecimiento del contenido en audio sugiere que todavía hay espacio para otros competidores, incluyendo los servicios de vídeo en streaming. Así pues, HBO Max igualmente probará suerte en los podcasts, y lo hará de la mano de Batman.

La mencionada plataforma puede presumir un amplio catálogo de franquicias, muchas de las cuales son referentes del entretenimiento. Sin embargo, aprovecharlas en películas y series es solo una parte de su ambicioso plan. HBO Max anunció que su primer podcast será Batman: The Audio Adventures.

Según recoge The Verge, Batman: The Audio Adventures será una aventura guionizada. Tendrá como protagonistas a Jeffrey Wright y Rosario Dawson, quienes interpretarán a Batman y Batwoman, respectivamente. En el caso de Wright, esta no es la primera vez que une fuerzas con WarnerMedia y HBO Max. En el pasado lo vimos en Westworld y próximamente dará vida al Comisionado Gordon en The Batman, la película de Matt Reeves que verá la luz el 4 de marzo de 2022.





Por su parte, Rosario Dawson es una de las actrices más populares en la actualidad. Lo anterior se debe, desde luego, a su papel como Ahsoka Tano en The Mandalorian. De hecho, el personaje tendrá su propia serie en Disney Plus.

Batman: The Audio Adventures será totalmente exclusiva de las aplicaciones de HBO Max, por lo que no estará disponible en servicios de podcasts como Spotify o Apple Podcasts, por mencionar algunos. Lo anterior, evidentemente, no debería sorprender a nadie, pues compañías no van a ceder contenidos en los que están invirtiendo una gran cantidad de dinero.

Joshua Walker, director de estrategia de HBO Max, reconoció que sus primeros pasos en el sector del podcast es un camino de aprendizaje. "Lo vemos como algo de lo que aprenderemos y vamos a ver cómo se desarrolla con el tiempo conforme avancemos", declaró. Sus palabras nos hacen pensar que, pese a que Batman: The Audio Adventures será una apuesta fuerte, no está garantizado que otras franquicias se suban al mismo tren. Todo dependerá, evidentemente, del recibimiento del público.