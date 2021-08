Google ha anunciado una nueva característica para Google Calendar que permite a los usuarios conocer cuánto tiempo pasan en el trabajo o en una reunión. Esta nueva función, llamada 'Time Insights' y que está disponible para aquellas cuentas de Google Workspace de pago, tiene como objetivo ayudar a los empleados a conocer y planificar mejor su tiempo.

En concreto, las métricas de 'Time Insights' facilitan un resumen semanal de las horas de trabajo y los tipos de reuniones. En este caso, el usuario deberá seleccionar en Google Calendar su horario laboral, así como información más detallada sobre las reuniones. Los empleados, además, podrán ver el tiempo que han invertido en dichas reuniones. Para ello, Google tendrá en cuenta el horario de cada cita registrada a través del calendario, y calculará la duración para mostrarla en el nuevo menú de 'Time Insights'.

Por último, las estadísticas también pueden mostrar con quién se ha reunido una persona y durante cuánto tiempo. Toda esta información únicamente es visible para el usuario y no se comparte con nadie. No obstante las personas que administran las cuentas de sus empleados y tienen acceso a la función "administrar acceso compartido", sí podrá ver toda la información del calendario.

Solo disponible para Google Calendar en cuentas Workspace de pago

La función se está implementando de forma escalonada y se mostrará únicamente en la versión web de Google Calendar. 'Time Insights' solo está disponible para cuentas de Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus y organizaciones sin fines de lucro.

Esta característica se activará de forma predeterminada a los administradores de las mencionadas cuentas y podrán desactivarla desde los ajustes. Los usuarios no tendrán opción de deshabilitarla, pero pueden ocultarla para que no se muestre en la pantalla.

'Time Insights' no es la única novedad relacionada con el trabajo que llega a Google Calendar. La compañía de Mountain View anunció recientemente la posibilidad de escoger el lugar donde una persona está trabajando. De esta forma, pueden notificar si están en la oficina, en casa, o en una ubicación no desvelada —por ejemplo, en una cafetería—. Solo aquellos usuarios autorizadas, como los compañeros de trabajo, podrán ver la información desde sus respectivas cuentas.