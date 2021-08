En los últimos meses, una creadora de contenido de OnlyFans ha salido en varios medios de comunicación australianos e internacionales hablando sobre el raro fenómeno por el que, al parecer, tiene dos vaginas, dos úteros y dos cuellos uterinos. Su nombre es Eveleyn, pero su apellido es desconocido, ya que no quiere dar demasiados datos personales sobre ella. Solo sabemos que durante un tiempo trabajó como escort de lujo y que decidió aprovechar su condición para no juntar lo profesional con lo personal: dejaba la vagina derecha para su pareja y la izquierda para sus clientes.

Todo esto es lo que ella ha contado. Que sepamos, no es protagonista de ningún estudio científico. Pero sí que podría ser cierto, ya que lo que describe que tiene es algo bastante común, con muchos casos descritos en la literatura científica.

El fenómeno se llama didelphys y es el resultado de un pequeño fallo durante la formación de los genitales en el desarrollo embrionario. Puede generar problemas, como dolor durante el sexo o infertilidad, aunque afortunadamente en su caso no parece que tenga ninguno de los dos. Si las relaciones sexuales fueran muy dolorosas, probablemente habría tenido que cambiar de profesión. Además, no ha dicho nada al respecto. Y tampoco es estéril, pues en una entrevista en marzo contó que estaba embarazada. Eso sí, explicó que no podría tener un parto vaginal y que probablemente el nacimiento de su bebé se adelantaría, puesto que su útero es demasiado pequeño para albergar un feto durante 9 meses completos.

Dos vaginas, dos úteros y dos cuellos uterinos

Los genitales femeninos se forman aproximadamente durante la semana 9 del desarrollo embrionario cuando se fusionan dos estructuras, conocidas como conductos müllerianos.

Hay varias combinaciones, en las que se duplican el útero, el cérvix y la vagina o solo algunos de ellos

Su fusión en el centro da lugar a un útero, seguido por un cuello uterino, también llamado cérvix, que finalmente desemboca en una vagina. Si la fusión no se da correctamente, el resultado puede ser un didelphys compuesto por un par de cada una de estas estructuras: dos úteros, dos cuellos uterinos y dos vaginas. Estas últimas pueden estar abiertas ambas o con una de ellas bloqueada. Pero, en general, la apariencia es la de una vagina partida en dos por una especie de tabique.

Es precisamente ese tabique el que suele provocar dolor durante el sexo, aunque no sea este el caso de la creadora de OnlyFans. Por eso, a menudo las personas con este problema deben someterse a una intervención quirúrgica, conocida como resección vaginal, en la que se retira ese muro que separa los orificios.

De todos modos, no siempre hay dos vaginas. La fusión errónea de los conductos mullerianos puede conducir a otros dos fenómenos: el útero dúplex bicollis, en el que hay dos úteros y cuellos uterinos, pero solo una vagina, y el útero bicornato, consistente en dos úteros que se fusionan con un cérvix y una vagina.

Otros casos más allá de la creadora de OnlyFans

Aunque el caso de Evelyn, la chica de OnlyFans, ha sido muy mediático, sobre todo en Australia, la literatura científica está llena de ellos.

A veces puede ir acompañado por un desarrollo anormal de los riñones, conocido como agenesia renal

Por ejemplo, en 1999 un equipo de científicos del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, describió tres casos, en los que, además de dos vaginas y el resto de condiciones del didelphys, las pacientes padecían agenesia renal. Es decir, la carencia de al menos uno de sus riñones. Esto, de hecho, es un fenómeno que a menudo acompaña al didelphys en las descripciones que se han hecho de él en otros estudios científicos.

A veces no hay solo dos vaginas. En 2003, por ejemplo, un equipo de pediatras del Hospital James Whitcomb Riley, de Indianápolis, describió dos casos en los que también había dos vejigas. Se trataba de niñas que acudieron al hospital a causa de numerosas infecciones de orina recurrentes.

Otro estudio muy interesante sobre el didelphys se publicó en 2008. Es uno de los más completos, ya que en él se analizaron 32 casos, que se habían diagnosticado en el Hospital Infantil de Montreal entre 1984 y 2007. En él también se menciona la agenesia renal y habla de la retirada quirúrgica del tabique vaginal como una buena solución a largo plazo.

Pero, sin duda, uno de los casos más curiosos fue el descrito en el año 2020 por médicos del Hospital Nepean, de Australia. En él, se hablaba sobre una mujer de 27 años, con didelphys, que había dado a luz a dos niños que, curiosamente, se encontraban separados, uno en cada útero. Al parecer, la mujer se puso de parto prematuramente. Acudió al hospital, donde dio a luz a un bebé mediante parto vaginal normal. El pequeño se encontraba en el útero derecho. Sin embargo, poco después del alumbramiento las contracciones volvieron, esta vez en el útero izquierdo. Ahí no fue posible el parto natural, por lo que se le practicó una cesárea, que finalizó con el nacimiento de otro niño sano.

En definitiva, lo de la creadora de OnlyFans con dos vaginas no es tan raro. Ella asegura que durante un tiempo se sintió rara, como si algo no fuera bien, pero no fue hasta los 20 años cuando supo lo que le ocurría. Acudió al hospital para que le realizaran un aborto voluntario y los médicos no lograban encontrar el embrión. El problema era que estaban buscando en el par de genitales equivocado. Hoy en día lleva una vida normal e incluso reconoce que está trabajando en encontrar su segundo punto G. Otras requieren una operación; pero, en general, no es una afección grave para ninguna de ellas.