Los Espacios de Twitter se han convertido en una buena alternativa para tener conversaciones en vivo con uno o más oradores y varios oyentes. Muchos creen que lo que ocurre en estas salas de audio es completamente efímero. Sin embargo, todos los diálogos quedan grabados y existe una forma oficial de acceder a ellos.

No se trata de un método que está, por así decirlo, a un toque de distancia. Más bien, es una opción que está un poco escondida, precisamente porque Twitter no cuenta con una herramienta para grabar y descargar de forma nativa lo que ocurre en los Espacios. No obstante, por moderación y seguridad mantiene una copia del audio.

En consecuencia, si se desea acceder a una grabación de audio específica, la única alternativa es descargar una copia de los datos almacenados por Twitter desde la opción Configuración y privacidad. Esta incluirá todos los audios de las salas de los últimos 30 días, es decir, no existe una forma de descargar uno específico.

Descargando las grabaciones de los Espacios de Twitter

En el navegador, hacer clic en Más opciones.

Seleccionar Configuración y privacidad.

Dentro de Tu cuenta, hacer clic en Descarga un archivo con tus datos.

Introducir la contraseña y hacer clic en Siguiente.

Verificar la identidad con el código enviado al correo electrónico o teléfono móvil.

Seleccionar Solicitar archivo.

Twitter procesará la solicitud y en el transcurso de 24 horas enviará una notificación común enlace de descarga de un archivo ZIP con todos los datos del usuario alojados en su plataforma.

Este incluirá toda la información de la cuenta, el historial, las aplicaciones y dispositivos vinculados, los intereses y los datos de Twitter Ads. Dentro del archivo se encontrarán las grabaciones de las salas de Espacios de Twitter de los últimos 30 días.

Claramente no se trata de la forma más sencilla de grabar lo que ocurre en los Espacios de Twitter, pero al menos permite que ese diálogo interesante no quede en el olvido y que los anfitriones puedan acceder a él.

De momento Twitter no ha anunciado la creación de una forma más directa para grabar lo que ocurre en las salas, aparentemente porque la red social sí quiere promover ese concepto de conversaciones efímeras.