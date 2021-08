La semana pasada, Apple pateó el tablero al anunciar la incorporación de nuevas opciones de protección infantil en sus próximos sistemas operativos. Si bien los de Cupertino han remarcado su compromiso con mantener la privacidad de los usuarios, el anuncio fue recibido con opiniones mixtas. Las críticas no se relacionan con el objetivo que se persigue (detectar material relacionado con el abuso infantil), sino con el método elegido para escanear fotos en los dispositivos -a través del iPhone, por ejemplo- y en iCloud.

Si bien en un principio estas características estarán disponibles solamente en Estados Unidos, también hay interés por saber si es posible aplicarlas en otros países. En las últimas horas, Apple publicó un artículo respondiendo a preguntas frecuentes sobre esta iniciativa de protección infantil, para echar más luz al tema. Pero eso no fue todo; la compañía californiana también realizó una ronda de preguntas y respuestas con reporteros para ampliar algunos conceptos.

La sesión no tuvo anuncios de ningún tipo, pero sí dejó algunas novedades de cara al futuro. Según Macrumors, Apple consideraría la posibilidad de expandir sus opciones de protección infantil a aplicaciones de terceros. De hecho, de acuerdo con la publicación, para la compañía es "un objetivo deseable".

Las nuevas opciones de protección infantil de Apple también podrían llegar a apps de terceros

Foto por Tim Gouw en Unsplash

Todavía es imposible saber cómo llevaría Apple sus recientemente anunciadas funciones a plataformas ajenas. Macrumors especula con que podría proveer las herramientas para que la seguridad reforzada en Mensajes también esté disponible en apps como WhatsApp, Instagram o Snapchat. Así, las imágenes de contenido sexual explícito enviadas a niños se verían borrosas, y sus padres o tutores serían notificados automáticamente al respecto.

Por otra parte, se podría expandir el escaneo en busca de material relacionado con el abuso infantil a aplicaciones que suban fotos a servicios en la nube que no sean iCloud. Cualquiera sea el caso, desde Apple aclararon que no se plantearon una fecha específica para que las opciones de protección infantil estén disponibles para terceros. "La compañía [...] dijo que debe asegurarse de que cualquier expansión potencial no socave las propiedades de privacidad o la eficacia de las funciones", indica el reporte.

Mientras Apple intenta aclarar el funcionamiento de estas nuevas características de protección infantil, la respuesta de expertos sigue siendo negativa. Uno de los más vocales al respecto ha sido el especialista en criptografía Matthew Green (quien reveló los planes de Apple en primer lugar), pero no ha sido el único. También se han manifestado en contra personalidades como Edward Snowden y organizaciones como la Electronic Frontier Foundation.