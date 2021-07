El director J. J. Abrams no deja de recorrer nuevos lugares del mundo cinematográfico. El conocido realizador ahora demostrará su habilidad para el documental con UFO, en el que intentará desentrañar la verdad sobre los objetos voladores no identificados. Pero, además y como suele ser su costumbre, también añadirá un poco de cultura pop.

Según el primer avance de la producción, Abrams también reflexionará sobre la reacción cultural al tema e incluso acerca de puntos tan controvertidos como las conspiraciones gubernamentales. Todo en lo que cualquier fanático del tópico desea escudriñar.

Para la ocasión, Abrams será el productor ejecutivo de programa, que dirigirá Mark Monroe. El primer avance ha podido verse esta semana y muestra que la docuserie estará basada en una concienzuda investigación sobre el fenómeno ovni. Se trata de un paso de considerable interés sobre el tema; en especial, por el equipo que rodea al proyecto. Abrams, conocido por su participación en varias de las franquicias más conocidas del cine, abre las puertas para una producción de considerable envergadura.

Para Monroe, no es la primera experiencia detrás de una producción documental. En 2017, fue el escritor de Ícaro, que profundizó acerca del dopaje en el mundo deportivo. Al año siguiente, el largometraje obtuvo el Oscar al mejor documental.

¿Hombrecillos verdes tras el fenómeno ovni?

UFO estará enfocada, no solo en el largo recorrido de la investigación sobre los objetos voladores de la cultura pop, sino también en el debate actual sobre el tema. Basada en el famoso reportaje de The New York Times de 2017, la docuserie incluirá testigos, material fotográfico y de video. Al igual que una exhaustiva investigación del tema, enfocada en la interferencia gubernamental norteamericana en el misterio. Como se recordará, el reportaje de Helene Cooper, Ralph Blumenthal y Leslie Kean planteaba la inquietante cuestión de que el Pentágono oculta información sobre visitas alienígenas.

Pero, asimismo, abordará la presunción que todo el fenómeno se encuentra rodeado de un velo intencional de misterio. La docuserie intentará demostrar la forma en que la administración de distintos gobiernos lo ocultó de manera tendenciosa. Por si eso no fuera suficiente, la serie plantea varias preguntas inquietantes. “¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Y cuál es la elusiva verdad más allá de estas décadas de misterio?”, insiste la nota del programa.

UFO tendrá a J. J. Abrams, Glen Zipper, Mark Monroe y Sean Stuart como productores ejecutivos. También contará con los créditos de Ben Stephenson y Rachel Rusch Rich de Bad Robot. La serie está coproducida por Kevin Lincoln y producida por Maren Domzalski y Paul McGuire.

La verdad quizá está en una docuserie

Por supuesto, el tema sobre visitas alienígenas no es nuevo en la pantalla chica. No obstante, J. J. Abrams parece estar dispuesto dar un enfoque científico sustentado por la evidencia concreta. Según el tráiler compartido por el canal de YouTube de Showtime, la docuserie combinará las pruebas de avistamientos con testimonios de sus testigos.

Se trata de un enfoque que tiene mayor interés en el elemento humano del fenómeno que en una diatriba sobre sus posibilidades científicas. Además de lo que promete ser una revisión precisa del fenómeno, la docuserie se cuestionará el renovado interés sobre el tema. El tráiler muestra el metraje desclasificado publicado por el Gobierno de los Estados Unidos hace escasamente unos años.

De modo que J. J. Abrams, no solo mostrará un ángulo nuevo del fenómeno, sino que intentará dar un lustre creíble. A partir del 8 de agosto a las 9 de la noche de la Costa Oeste estadounidense, UFO se lanzará cada domingo durante todo el mes en Showtime.