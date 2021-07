Spotify es una de las plataformas de música más grandes el mundo. Con más de 50.000 horas de contenido que se suben diariamente, no siempre es sencillo encontrar lo que se quiere escuchar. En este sentido, la compañía ha estado introduciendo algunas mejoras. A principios de año estrenó su nueva biblioteca, con filtros y listas favoritas. Ahora es el turno de un feed que muestra los nuevos lanzamientos de los artistas y programas que el usuario sigue.

La nueva función, denominada Novedades, está pensada para actualizarse en tiempo real. Es decir, cada vez que el usuario ingrese a Spotify, encontrará una vista actualizada de canciones y podcasts. Esto puede ser una herramienta muy útil para quienes desean escuchar lo más reciente de sus creadores y artistas favoritos. Asimismo, una forma más rápida de que los susodichos puedan empezar a distribuir su trabajo más reciente, sin demoras.

"Novedades también incluye filtros que te permiten ordenar nuevos lanzamientos de música o nuevos podcasts y episodios de programas, lo que te ayuda a encontrar lo que buscas más rápidamente. ¿Desea agregar más contenido a su feed de Novedades? Simplemente dirígete a tu artista favorito y muestra las páginas y toca "Seguir" para que sus nuevos lanzamientos aparezcan en tu feed". Spotify

¿Cómo ver el nuevo feed de Spotify?

Crédito: Spotify

Acceder al nuevo feed de Spotify es muy sencillo. Simplemente se debe tocar en el nuevo icono de la campana que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. El usuario sabrá si tiene nuevo contenido que revisar cuando se muestre un punto azul sobre la Novedades.

No obstante, las notificaciones de esta característica podrían ser un truco para que los usuarios pasen más tiempo en la plataforma. El hecho de que ahora sean notificados de que hay algo nuevo, hace que Spotify se asemeje, en cierto a sentido, a los métodos de las redes sociales para retener a los usuarios.

Spotify dice que su nuevo feed de Novedades estará disponible en todo el mundo. No obstante, puede que algunos usuarios aún no cuenten con esta función, ya que se desplegará gradualmente. La clave para no perderse esta característica es tener la aplicación de iOS y Android actualizada a su última versión.