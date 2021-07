Tras su paso por el Universo Cinematográfico de Marvel, Robert Downey Jr. Ha probado nuevos aires alejado de la armadura de Iron Man. Eso sí, sus proyectos más recientes se mantenían en la pantalla grande, pero eso está a punto de cambiar. Deadline recoge que el actor nacido en Nueva York está listo para aventurarse en la pantalla chica de la mano de HBO, cuya inversión por los contenidos originales creció exponencialmente tras la llegada de HBO Max.

Robert Downey Jr. interpretará a uno de los protagonistas de la adaptación de The Sympathizer, la novela escrita por el vietnamita Viet Thanh Nguyen. The Sympathizer obtuvo el Pulitzer de Ficción durante 2016 y muchos otros premios de prestigio internacional. Ahora, gracias a HBO y A24, su interesante narrativa tendrá lugar en el ambicioso catálogo de HBO Max. Con el fichaje de Robert Downey Jr. queda claro que no escatimarán recursos para sacar adelante el proyecto.

La productora describe la serie de The Sympathizer como una "apasionante exploración de la identidad y de Estados Unidos; una cautivadora novela de espías y una poderosa historia de amor y amistad". Si bien Robert Downey Jr. tendrá uno de los papeles estelares, no será el principal. Se menciona que podría dar vida a un antagonista, que en este caso sería un estadounidense dados los acontecimientos de la novela. De hecho, HBO continúa en su búsqueda del actor que interpretará a la figura central.

Ojo, Robert Downey Jr. rechazó varios ofertas en el pasado reciente. ¿Por qué aceptó participar en The Sympathizer? Según fuentes cercanas al proyecto, su papel le permitiría mostrar sus mayores aptitudes como actor. Además, claro, que la historia de la novela le pareció muy interesante. Estas fueron sus palabras:

"Adaptar el magistral trabajo del Sr. Nguyen requiere un equipo visionario. Con el liderazgo del director Park, espero que esta sea una aventura creativa de producción para Susan, para mí y para el Team Downey [productora], y un proceso estimulante para mí al interpretar estos complejos papeles secundarios. A24 y HBO son la combinación perfecta de socios. Es exactamente el tipo de desafío que anhelaba y creo que brindaremos una experiencia excepcional a nuestra audiencia". Robert Downey Jr.

La adaptación de The Sympathizer será liderada por dos showrunners. En primer lugar, el surcoreano Park Chan-wook, quien fuera director de Oldboy, Stoker y La doncella, por mencionar solo algunos largometrajes. El segundo es Don McKellar, el canadiense responsable de Most Wanted, Through Black Spruce y Blood Honey, entre otros. En la producción ejecutiva repiten los mencionados showrunners, que estarán acompañados por el propio Robert Downey Jr., Susan Downey (esposa de Robert), Amanda Burrell, Niv Fichman y Kim Ly.