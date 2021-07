La revolución del audio está en marcha y parece que nadie quiere quedarse afuera. Netflix acaba de contratar a la ex líder de contenidos de Apple Podcast para que dirija su división de podcasting. N'Jeri Eaton pasará a formar parte del equipo editorial de la compañía de streaming, bajo la órbita de la dirección de marketing, a cargo de Bozoma Saint John.

Según recoge Apple Insider, Eaton comenzará a trabajar en Netflix a finales de este mes. Cuando esto suceda, se convertirá en directora de programación del servicio de podcasts y formará parte de su equipo editorial. Una de sus principales tareas será la de trabajar en los contenidos existentes, que actualmente giran en torno a series y películas de la compañía.

La incursión en el mundo del podcasting de Netflix ha sido gradual. A lo largo de los últimos mese ha presentado episodios especiales en audio para algunos de sus contenidos como El Irlandés, The Crown, The Witcher y Stranger Things. Este tipo de estrategia ya se ha visto en competidores como Apple, con programas especiales de su exitosa serie For All Mankind.

Sin embargo, estos podcasts de Netflix se han distribuido a través de plataformas de terceros. Pero todo apunta a que el gigante del streaming lanzará próximamente un servicio complementario denominado "N-Plus" en el cuál ofrecerá esos programas y más.

El mundo del podcast en Netflix estaría en N-Plus

Foto por C D-X en Unsplash

En caso que esto suceda, llegaría para competir, en mayor o menor medida, contra Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Audible y Podimo. El servicio de podcast de Netflix contaría con listas de reproducción personalizadas que podrían ser compartidas con otros. Además, el servicio ofrecería la posibilidad de acceder a una amplia variedad de listas ya creadas.

Lo cierto es que la incorporación de N'Jeri Eaton por parte de Netflix responde a fortalecer aún más su división de contenidos de audio. El mencionado medio indica que la ex ejecutiva de Apple pasó sus últimos días en la compañía de la manzana trabajando en la primera línea para el lanzamiento de las suscripciones de Apple Podcasts. Efectivamente, su experiencia puede aportar mucho a la compañía fundada por Reed Hastings.

Sobre la marcha, Netflix ha aprendido a transformarse radicalmente. Hace más de dos décadas distribuía películas en DVD a través de correo. Actualmente es un gigante del contenido bajo demanda que ofrece un amplio catálogo de producciones tanto propias como de terceros. ¿Tendrá éxito en el mundo del podcast? Su plan ya está en marcha. Ahora solo resta esperar.