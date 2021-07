El supuesto adiós de Xbox Live Gold ha sido uno de los temas que más conversación ha generado desde el año anterior. A mediados de 2021, algunos reportes anticiparon que Microsoft estaba lista para descontinuar la mencionada suscripción, un movimiento que finalmente no ocurrió. Pese a lo anterior, Jeff Grubb, periodista de GamesBeat y una de las fuentes más confiables de la industria, reiteró que el plan de los de Redmond para eliminar Gold sigue en marcha.

El susodicho cree que la despedida definitiva de Gold es cuestión de tiempo. Lo anterior debido a los movimientos más recientes que involucran a la suscripción, incluyendo que dejó de ser un requisito para disfrutar títulos gratuitos (free to play) en las consolas Xbox. "En el pasado dije que Xbox Live Gold desaparecería, y cuando comencé a decirlo fue cuando aún se necesitaba Xbox Live Gold para los juegos gratuitos", expresó en su sección GrubbSnax de Giant Bomb (vía VGC).

Grubb desconoce si Microsoft tiene una fecha establecida para decir adiós a Xbox Live Gold, no obstante, está seguro que Microsoft no lo ha descartado por completo. "Quiero reiterarlo, Xbox Live Gold todavía está en algún tablero que dice 'esto va a desaparecer en algún momento'. No sé si actualmente están hablando activamente sobre ello o no, pero todavía lo tienen en una hoja de ruta que dice 'Xbox Live Gold se eliminará en algún momento del futuro'".

Ahora bien, quizá Xbox Live Gold se mantendrá en el mundo de los vivos durante algunos años. ¿La razón? Microsoft no prescindirá de su membresía para jugar en línea mientras Xbox Game Pass Ultimate no alcance el número de suscriptores deseado. Sí, Game Pass sigue creciendo y es el mejor servicio de la industria hoy en día. Sin embargo, todavía no alcanza una posición que les permita prescindir de los ingresos de Gold.

Jeff Grubb piensa que el adiós de Xbox Live Gold podría suceder cuando Xbox Game Pass alcance entre 40 y 50 millones de suscriptores. ¿Cuántos tiene en la actualidad? Entre 19 y 23, según la misma fuente. En el horizonte aparecen dos juegos que podrían impulsar el servicio como nunca antes: Halo Infinite y Starfield. El primero verá la luz en el último trimestre, mientras que Starfield se hará esperar hasta el 11 de noviembre de 2022. De acuerdo a Grubb, si Xbox Game Pass mantiene su sorprendente ritmo de crecimiento, quizá en 2023 veamos el final de Gold. Claro, el tiempo lo dirá.