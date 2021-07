Una de las grandes ventajas de la fotografía digital es que cualquier imagen obtenida con una cámara digital o smartphone cuenta con información completa de cómo se hizo, dónde y qué cámara se empleó. Se conocen como metadatos o datos EXIF y, aunque no están a la vista, nos serán de gran utilidad.

Pero puede que no quieras dejar rastro de esos datos EXIF. O que quieras editarlos si hay campos en blanco porque no se han leído bien los metadatos o porque la imagen es tan antigua que no cuenta con los datos correspondientes. A posteriori puedes añadir esos datos a mano.

A continuación, una selección de aplicaciones y herramientas online que te servirán para este propósito: ver, editar y eliminar metadatos y datos EXIF desde tus dispositivos para organizar o hacer limpieza en tu colección de fotografías.

Acceder a metadatos desde Android

Google Fotos es la app instalada por defecto en Android para lidiar con tus fotografías. Tiene funciones que aprovechan los metadatos de tus fotos y puedes ver parte de esa información, pero con las siguientes aplicaciones tendrás acceso y control sobre los datos EXIF de imágenes propias o descargadas.

Photo Exif Editor ofrece entre, otras funciones, la posibilidad de eliminar los metadatos, editar dos o más imágenes a la vez, cambiar la ubicación con ayuda de Google Maps, etc.

ExifTool es compatible con metadatos EXIF, GPS, IPTC, XMP y JFIF. Funciona tanto con fotos como con vídeos y muestra los datos EXIF al detalle. También permite editar datos EXIF por lotes.

Photo Metadata Remover está pensada para quienes tan sólo quieren eliminar los metadatos de sus imágenes. Puedes hacerlo una por una o por lotes. Verás los metadatos de la imagen antes y después del borrado. Fácil y rápido.

Acceder a datos EXIF desde iPhone y iPad

La app Fotos de tu iPhone o iPad se encarga de mostrar toda la información de tus imágenes de forma gráfica. También muestra los metadatos, pero si quieres verlos con total detalle y editarlos a placer, hay otras alternativas.

Exif Metadata te muestra más de 50 etiquetas de metadatos de tus fotografías o de las que hayas recibido en tu iPhone o iPad. Además de la ubicación, obtendrás información al detalle de la cámara: apertura, exposición… Puedes borrar los metadatos uno por uno, todos a la vez e incluso por lotes.

Exif Monster sirve para ver metadatos pero también para editarlos y eliminarlos si no quieres dejar rastro de ellos si vas a compartir una fotografía. La app es muy simple pero ofrece todo cuanto necesitas para trabajar con metadatos de imágenes.

MetaStuff es un visor de metadatos. Está pensado para acceder a esta información en tus fotografías pero no para editarlos. Muy práctica para saber más de tus imágenes digitales.

Acceder a metadatos desde Windows, Mac y Linux

Desde tu PC o Mac hay multitud de aplicaciones con las que ver los metadatos de tus fotografías. Desde el propio Explorador de archivos de Windows y desde el Finder de macOS puedes hacerlo. También desde software de edición gráfica como Adobe Photoshop, GIMP o Pixelmator, por citar tres ejemplos.

Exif Pilot es una herramienta para Windows que te muestra todos los metadatos disponibles en un archivo. Es compatible con EXIF, EXIF GPS, IPTC, XMP, etc. Puedes ver los datos, editarlos y eliminarlos. Uno a uno o por lotes. También permite importar y exportar esos datos empleando archivos XML, Excel o CSV.

AnalogExif está disponible para Windows y para macOS. Permite ver y editar metadatos EXIF, IPTC y XMP de imágenes JPEG y TIFF. Puedes editar fotografías por separado o hacerlo por lotes.

ExifTool es una de las herramientas más recomendadas para editar metadatos o simplemente leerlos. Disponible para Windows, Mac y Linux, funciona desde la línea de comandos, por lo que no está pensada para todo el mundo. Con todo, tiene documentación oficial y un catálogo muy completo de funciones.

Acceder a datos de tus fotos desde la Web

Si trabajas con fotografías online tal vez prefieras ver y editar sus metadatos también desde tu navegador. Hay multitud de sitios web con herramientas online que te permiten acceder a los metadatos de tus fotos.

theXifer es un editor online de metadatos que puede trabajar con las fotografías que subas pero también con tu contenido almacenado en Flickr, Dropbox y Google Drive. Es compatible con varios formatos de imagen y vídeo y cuenta con edición individual o por lotes.

VerExif es una sencilla página pensada para ver los datos EXIF de una imagen y para eliminarlos de una sola pasada. Puedes subir fotografías o indicar su enlace público. Está pensada para consultas y borrados rápidos.

IMGonline dispone de cuatro herramientas online para vértelas con los metadatos. Puedes simplemente ver metadatos EXIF, IPTC, XMP, GPS, JFIF, ICC Profile y Photoshop, editarlos, copiarlos o eliminarlos de un solo clic.