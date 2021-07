Pro Evolution Soccer, el videojuego de fútbol conocido como PES, cambia de nombre. Konami, compañía desarrolladora, ha anunciado que ahora se llamará eFootball. Será un juego free to play y multiplataforma que gozará de diferentes actualizaciones para añadir nuevos modos y funcionalidades.

eFootball estará disponible para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC. El videojuego tendrá, además, una versión disponible para iOS y Android con unos modos de juego idénticos a los que podremos encontrar en las consolas. La firma japonesa ha destacado que tanto los gráficos y animaciones, como la jugabilidad, serán rediseñadas en esta futura versión.

eFootball contará con Unreal 4, el motor de juego creado por Epic Games que permitirá unos gráficos más detallados. Por otro lado, una tecnología llamada Motion Matching se encargará de ofrecer animaciones más precisas en cada movimiento.

El objetivo de eFootball es convertirse en una plataforma de juegos similar a Fortnite, con actualizaciones que añadan nuevas características. En este caso, nuevos equipos, modos de juego, torneos, etc. Por lo tanto, Konami no lanzará nuevas versiones de pago cada año. Si bien no han aclarado cuál será el método de monetización, es probable que se incluyan compras dentro de la app, con la posibilidad de adquirir equiparaciones o extras. Estos, en principio, no aumentarían la ventaja frente a otros jugadores, sino que serían añadidos estéticos.

La compañía desarrolladora anunciará más detalles sobre el videojuego a finales de agosto, aunque ya ha mostrado los modos y eventos que llegarán a partir de su lanzamiento, que será en otoño –sin fecha exacta confirmada–. A principios de otoño, eFootball permitirá jugar partidos en cross-gen con PS5 y PS4, así como Xbox Series S o X y Xbox One.

Las funciones del juego, además, serán algo limitadas y se incrementarán en futuras actualizaciones. Más adelante, los jugadores podrán competir contra usuarios de otros dispositivos, como PC. En invierno, además, se añadirá el soporte para móviles, con la posibilidad de descargar el videojuego en iOS o Android y competir con los jugadores de consolas. En móvil, eFootball, eso sí, requerirá un mando para el crossplay.

Por el momento, Konami ha mostrado algunos detalles del videojuego en un primer trailer, que cuenta con Messi y Neymar como protagonistas. La compañía confirmó en una entrevista a IGN que Andrés Iniesta y Gerard Piqué formaron parte del desarrollo de eFootball como asesores, para así ofrecer una experiencia de juego más realista.