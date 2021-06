Hace 27 años, Entrevista con el Vampiro asombró al público y a la crítica. Ahora, la historia regresa pero a la televisión gracias a un millonario y al parecer complejo acuerdo entre Anne Rice y AMC. Se trata de una buena noticia para los amantes del género, pero en especial, para los devotos de la escritora.

La serie, que contará con ocho capítulos y se estrenará en algún punto del 2022, será la puerta abierta para otras adaptaciones de la autora. El canal adquirió, además, los derechos de Crónicas vampíricas, sino de las llamadas Brujas Mayfair, otra franquicia célebre de Rice.

Con abundante material a su disposición, es evidente que AMC podría comenzar una saga basada en vampiros. Una experiencia que ha llevado a cabo con éxito con The Walking Dead y su universo en constante expansión.

'Entrevista con el vampiro': un largo viaje a la televisión

El proyecto de llevar a la televisión las obra de Rice llega finalmente a buen puerto después de años de un largo recorrido. A pesar del éxito de la película Entrevista con el Vampiro, el resto de las obras de Rice han transitado un camino accidentado en sus adaptaciones.

En el 2002, Michael Rymer dirigió un secuela directa de la película en la que se incluía material de los dos libros siguientes al original. No obstante, se trató de una poco afortunada mezcla de tonos y estilos. El fracaso en taquilla y de crítica envió a la película al olvido y condenó a la saga a un largo silencio.

En 2016, ya había hablado de un remake de Entrevista con el Vampiro dirigida por Josh Boone, popular por Fault in Our Stars. Incluso se rumoreó que el actor Jared Leto podría encarnar a Lestat. No obstante, el proyecto se disolvió sin que trascendiera una razón concreta para el fracaso.

En 2018, y ya cuando la saga había alcanzado más de una docena de libros, Paramount TV compró los derechos. La transacción ocurrió después de que Rice se quejara en continuas ocasiones de la forma en que Hollywood había simplemente “olvidado” el material.

El anuncio incluyó la noticia que Bryan Fuller sería el showrunner del proyecto. Conocido por el éxito Hannibal y su adaptación de American Gods, Fuller parecía el candidato ideal para un drama adulto y complejo. De hecho, el creativo llegó aparecer en el Fan Page oficial de la autora sosteniendo lo que parecía ser el guion del posible piloto.

Tanto Anne como Christopher Rice comentaron que la adaptación se trasladaría a la época contemporánea, dejando atrás el aire gótico de la película de Jordan. Pero, la propia escritora explicó que el show seguiría a Lestat (personaje interpretado por Tom Cruise en su versión cinematográfica) en su recorrido por el mundo actual.

Por su parte, el canal anunció de inmediato que sería una “reinvención de la saga”, lo cual además incluía a Anne Rice y a su hijo Christopher en la producción. No obstante, los problemas comenzaron pronto. Por un lado, se habló de presiones de Paramount TV para que el material tuviera un tono juvenil.

Y por el otro, la presión de la autora sobre la rigurosidad de la adaptación, lo que llevó a Fuller a renunciar al proyecto. Finalmente, a finales de 2018, el material entró en un punto muerto y Paramount abandonó la producción. Hubo rumores sobre considerables desavenencias entre el tono y la forma en las que el canal, el showrunner y autora deseaban mostrar a los personajes.

En 2019, los derechos fueron adquiridos de nuevo. Esta vez, la plataforma por suscripción HULU tomó la decisión de llevar a cabo una adaptación de los 11 libros. Pero otra vez, la disparidad de opiniones en la producción y la llegada de la pandemia provocaron un parón de producción. Para entonces, había debates sobre cuál historia de las llamadas Crónicas llegaría a pantalla, además de su tono y enfoque.

HULU, que ha tenido éxito en distintas adaptaciones en pantalla de material literario, se interesó otra vez, por una franquicia amplia. No obstante, para finales de año, los derechos volvieron a estar a la venta y HULU se retiró discretamente de cualquier proyecto relacionado con Rice.

Finalmente, AMC compró los proyectos durante el 2020 y decidió comenzar por una adaptación de la película Entrevista con el Vampiro. La intención es crear un macro universo que pueda incluir el resto de las novelas. Eso a pesar que con el transcurrir del tiempo, la historia de vampiros de Rice cruzó distintas etapas. La más reciente, un viraje a la ciencia ficción que desconcertó a sus adeptos y que abrió lo que parece ser una nueva etapa en su narración.

Una posible franquicia

Por ahora, AMC está mucho más interesada en reverdecer la popularidad de la historia de Anne Rice,comenzando por su libro más conocido. Entrevista con el Vampiro, publicado el 12 de abril de 1976, fue una obra de ruptura que abrió una nueva mirada sobre el género de vampiros.

La película homónima se convirtió en 1994 en un instantáneo éxito y levantó una moderada polémica a su alrededor. Jordan, que venía de dirigir Juego de Lágrimas (1992) convirtió la densa historia de vampiros en algo más elegante y con tintes homoeróticos. Con Tom Cruise al frente del elenco, junto a un jovencísimo Brad Pitt, la historia decadente y dolorosa sorprendió al público y a la crítica.

Con el productor de Breaking Bad, Mark Johnson, a la cabeza, AMC espera lograr un fenómeno semejante. Los libros, divididos en una trilogía central y varias historia independientes, podrían convertirse en una franquicia con su propio universo. El canal, que logró llevar a cabo un proyecto semejante con The Walking Dead, intentaría crear varias series, interconectadas entre sí a la historia principal.

La serie estará dirigida por Rolin Jones y contará Anne y Christopher Rice como productores ejecutivos. Jones, conocido por su impecable trabajo en Friday Night Lights, se mostró entusiasmado de tomar las riendas de una producción de semejante envergadura. En sus palabras, se trata mucho más de un homenaje a un cuidadoso trabajo literario, que a una simple producción televisiva.

“En 1973, una madre afligida y una escritora extraordinaria comenzó lo que se convertiría en la mejor novela de vampiros jamás escrita, con todos los respetos al Sr. Stoker”, dijo Jones en un comunicado. “Casi 50 años después, sabemos lo que se espera de nosotros. Sabemos cuánto significan este libro y los que siguen para su enorme base de fanáticos. Te sentimos sobre nuestros hombros mientras cuidamos el Savage Garden. Louis y Lestat están saliendo de su escondite y estamos ansiosos por reunirlos contigo”.

Con una considerable y fiel base de fans, las historias de Rice se han mantenido populares a través del tiempo. Con su habilidad para analizar el erotismo y la orientación sexual bajo la premisa del género gótico, las novelas de Rice no parecen perder vigencia. A pesar de los tropiezos de la escritora con el mundo del entretenimiento, sigue siendo una de las más vendidas en el mundo.

Una puerta abierta a docenas de historias que contar

Por ahora, AMC solo anunció que la venidera serie que contará los eventos narrados en Entrevista con el Vampiro. No obstante, la cadena compró los derechos de la colección entera de Crónicas Vampíricas, lo que hace suponer habrá mucho que decir.

Si la serie es un éxito — y existen pocas probabilidades de que no lo sea — es probable que cada crónica consiga su propia adaptación televisiva. Con la experiencia de Charlaine Harris en True Blood y A Discovery of Witches de Deborah Harkness, parece el momento ideal para el experimento televisivo.

Además de Entrevista con el Vampiro, AMC adquirió los derechos El vampiro Lestat y La reina de los condenados, considerados centrales en la narración de Rice. Pero también, obtuvo los de El cuento del ladrón de cuerpos y Memnoch el diablo, historias análogas pero con un tono radicalmente distinto a los anteriores. También cuenta con las individuales de El vampiro Armand, Pandora, Vittorio el vampiro, Sangre y oro. Por extraño que parezca, el canal también compró los derechos de las historias más recientes y curiosas. Desde el príncipe Lestat, el príncipe Lestat y los reinos de la Atlántida hasta Comunión de sangre: una historia del príncipe Lestat.

Por otra parte, también obtuvo los derechos La hora de las brujas, Lasher, Taltos, además de los crossovers entre ambos universos. Este último apartado incluye las novelas Merrick, Blackwood Farm y Blood Canticle. En conjunto, las series The Vampire Chronicles y The Lives of the Mayfair han vendido más de 150 millones de copias en todo el mundo.