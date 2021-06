Desde hace algunos años, pero todavía más desde la pandemia que afectó a prácticamente todo el mundo, la manera en la que la gente trabaja ha cambiado de manera radical, empezando por el teletrabajo. Ha dejado de ser un modelo completamente individualista, en el que cada persona se encarga de hacer su trabajo por su cuenta, y se ha fomentado más la comunicación y el trabajo en equipo.

Además, este nuevo modelo de trabajo se está aplicando en prácticamente todas las empresas, y ha dejado de ser algo exclusivamente propio de multinacionales extranjeras, que venden el trabajo colaborativo como un beneficio más. Los beneficios existen para todos y son aplicables a cualquier compañía, tenga el tamaño que tenga.

La realidad es que con el teletrabajo tan implantado y con la más que probable opción de quedarse de manera definitiva cuando la crisis sanitaria mejore, es primordial tanto para empresas como para empleados tener equipos y un software que permita la colaboración y comunicación entre todos los miembros.

Tecnología desde el colegio a la empresa

Esta manera de trabajar no sólo se aplica al ámbito profesional. Las nuevas generaciones también han ido aprendiendo este método durante su etapa de formación, donde los centros de estudios también han fomentado modelos colaborativos de aprendizaje. De hecho, sin ir más lejos, cada vez se sustituyen más los cuadernos y los lápices por tablets o portátiles conectados a la red.

La generación Z, por ejemplo, se caracteriza por haber estado siempre rodeada de herramientas digitales y en constante inmersión en redes sociales. Por eso, ha crecido con un uso de la tecnología muy integrada en el día a día, tanto en la escuela como en casa, estando conectados con su entorno prácticamente en todo momento.

La prueba de esto es que, a nivel de software, cada vez existen más programas y aplicaciones que permiten la edición en tiempo real por parte de varios usuarios, y la manera de compartirlo es más sencilla. De esta manera, podemos estar trabajando en una presentación desde varios equipos al mismo tiempo, aportando y corrigiendo detalles entre todos en tiempo real.

La tecnología, un papel clave en la Smart Culture of Collaboration

Aproximadamente, un 57% de las empresas ofrece ya una política flexible por la cual, cada empleado puede elegir desde dónde trabajar. En este caso, el reto consiste en mantener una fuerza de trabajo en remoto comprometida y fomentar al mismo tiempo la colaboración. Estamos hablando de Smart Culture of Collaboration.

La tecnología no sólo permite trabajar a cualquier persona desde cualquier sitio, sino que además sirve para fomentar la comunicación y el contacto. Uno de los aspectos que más echa en falta la gente que se ha visto obligada a teletrabajar es la de perder el contacto físico con sus compañeros. Han pasado de estar horas y horas en oficinas llenas de gente a estar en casa, prácticamente solos.

Por este motivo, no es de extrañar el éxito de aplicaciones como Microsoft Teams durante el confinamiento, que permitía continuar con el ritmo de trabajo habitual y mantener el contacto con compañeros o clientes a través de videoconferencias, sustituyendo de una manera muy natural las reuniones presenciales.

La importancia del hardware

Hasta ahora sólo hemos hablado de software y nuevas tendencias, pero no de hardware. Cuando nos vimos obligados a trabajar desde casa, muchas personas fueron conscientes de que sus equipos no estaban a la altura y ofrecían ciertas limitaciones. Ordenadores no actualizados o tablets muy limitadas en cuanto a funcionalidades. Esta situación empeoraba cuando eran varios los miembros de la casa los que tenían que usar los equipos: los más pequeños para asistir a clase y los mayores para cumplir con sus obligaciones laborales.

Es quizá por eso que la gran mayoría decidió renovar sus equipos y se sorprendió por la cantidad de opciones asequibles que podían encontrar. La tecnología más democratizada que nunca, con equipos de todos los tipos y lo suficientemente potentes y versátiles como para dar un uso fluido y hacer prácticamente de todo.

La nueva situación que vivimos también ha dado como resultado la creación de nuevas gamas de producto. A los equipos más tradicionales como portátiles de la familia IdeaPad o ThinkPad de Lenovo, o tablets como Lenovo Tab P11 Pro, se le unen ahora otros dispositivos diseñados y creados para fomentar la comunicación y la colaboración entre equipos.

Nuevas familias de producto nacidas para la comunicación

Precisamente, a una de esas nuevas categorías de producto pertenece el ThinkSmart Hub de Lenovo, un dispositivo compuesto por una pantalla táctil de 11,6 pulgadas y diseñado para ser totalmente compatible con Microsoft Teams Rooms o con Skype.

En concreto, se trata del dispositivo perfecto para iniciar videoconferencias en tiempo récord, puesto que han sido diseñado de cero para lograrlo. Ya no tendremos que conectar nuestro ordenador, abrir la aplicación y esperar a que funcione. En el ThinkSmart Hub, al estar integrado de serie y estar certificado para Microsoft Teams Rooms, el funcionamiento es sencillo y fluido en todo momento. Completan el dispositivo cuatro micrófonos 360º para que todos los asistentes puedan ser escuchados y sonido premium de la mano de Dolby Audio.

Entre las ventajas que ofrece para los usuarios es que incluye todos los parámetros de seguridad necesarios, de la mano de ThinkShield y el servicio de asistencia de confianza de Lenovo por lo que no tendrán que preocuparse por nada.

La segunda nueva categoría de productos es a la que pertenece ThinkSmart View, el complemento perfecto para nuestro ordenador en la gestión diaria de videollamadas. Al igual que ThinkSmart Hub, ha sido diseñado junto a Microsoft para delegar en él todo lo relacionado con las videoconferencias. Así, eliminamos el desgaste que este tipo de aplicaciones genera en nuestro portátil, sobre todo en cuanto a rendimiento y uso de la RAM.

Gracias a su formato compacto, con una pantalla de 8 pulgadas integrada, podemos tenerlo conectado a nuestro lado mientras participamos en una reunión al mismo tiempo que podemos seguir utilizando otros programas en el ordenador.

Lenovo ha puesto especial foco en la seguridad, y ThinkSmart View es buen ejemplo de ello. En todo momento podremos controlar tanto lo que graba la cámara como lo que graba el micrófono, evitando que nos vean o nos escuchen cuando no queramos que lo hagan. Además, cuando no está siendo utilizado para una videoconferencia, la pantalla permanece bloqueada y solicita el código PIN para desbloquearlo. Por último, mediante la conexión con nuestro ordenador a través de Bluetooth, cuando bloqueemos el portátil, también se bloqueará el ThinkSmart View.

En resumen, el ser humano es un ser en evolución constante, que se adapta a cada situación. Pero también es un ser sociable por naturaleza, comunicativo, que se sirve del resto de seres humanos para mejorar. Sin embargo, en los tiempos actuales, necesita nuevas herramientas que le ayuden a cumplir esos dos objetivos y, sin duda, la tecnología juega un papel fundamental.