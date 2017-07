Cualquier momento es bueno para leer un libro, en papel o en formato electrónico, y en el segundo caso, Amazon Kindle suele ser una gran opción, tanto por su plataforma como por sus dispositivos.

Por un lado, Amazon Kindle ofrece un catálogo enorme de libros electrónicos en varios idiomas, además de novelas gráficas y cómics. Y por el otro, sus dispositivos facilitan la lectura de libros de Amazon y de otras plataformas.

Pero tanto los dispositivos de lectura como la tienda de libros esconden muchos secretos, y algunos nos pasan desapercibidos. Aquí van algunos trucos con los sacar provecho de Amazon Kindle y disfrutar de los libros en cualquier momento y lugar.

Libros gratis y legales

Amazon vende libros electrónicos en su tienda Kindle, pero también ofrece algunos títulos gratuitamente. Se trata de clásicos de la literatura y de libros de autores noveles que quieren darse a conocer.

Encontrar libros gratis en la tienda de Amazon es misión imposible, por lo que te recomiendo usar Hundred Zeros, que lista esos libros. Además, tiene un buscador.

Eso sí, no te hagas ilusiones, como he dicho antes no hay libros actuales conocidos y los populares son clásicos.

Ofertas de última hora

Si lo que quieres es leer libros más populares puedes probar suerte con las ofertas de Amazon.

Por un lado, desde la Tienda Kindle puedes filtrar por precio (menos de 8€, 5€ e incluso 2€.

En segundo lugar, Amazon suele hacer descuentos del 50% de algunos títulos, que suelen ir variando. No está de más echar un vistazo de vez en cuando.

Y, para rematarlo, al igual que con el resto de productos, Amazon tiene ofertas Flash, es decir, descuentos que duran 24 horas. Encontrarás esos descuentos aquí.

Otra opción, en caso que leas muchos libros, es apuntarte a Kindle Unlimited, el servicio de suscripción que te ofrece acceso a más de un millón de títulos del catálogo de Amazon por 9,99€ al mes. Si lees un libro por semana, por ejemplo, te sale a 2,5€ el libro. No está mal.

Tu propia revista de prensa personalizada

Además de libros, tu dispositivo Amazon permite leer artículos. Si ves reportajes interesantes o piezas de opinión que no puedes leer en ese momento, puedes enviarlas a tu Kindle y leerlos luego, a modo de revista de prensa personalizada.

En el caso de los documentos, tanto la app para iPhone, iPad, Android y BlackBerry como los lectores Kindle y tablets Fire permiten recibir y leer documentos compatibles vía e-mail. En concreto, MOBI, AZW, DOC, DOCX, HTML, HTM, RTF, TXT, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP y PDF.

Para enviar y recibir documentos tendrás que configurar tu cuenta de correo electrónico desde tu perfil de Amazon > Gestionar contenido y dispositivos > Ajustes > Configuración de documentos personales > Configuración de e-mail para los envíos al Kindle. Puedes usar cualquier dirección personal: Gmail, Outlook, iCloud, etc.

Para los artículos, tienes varias opciones: guardarlos en un documento o acudir a servicios como Pocket o Instapaper. En el caso de Pocket, a través de P2K (Pocket 2 Kindle) podrás enviar a tu Kindle los artículos guardados en Pocket.

Dispositivos más baratos

Antes hemos visto cómo encontrar libros más baratos. Lo mismo ocurre con los dispositivos Kindle.

Si quieres un Kindle o Fire más barato, puedes acudir a la sección de dispositivos reacondicionados. Se trata de modelos prácticamente nuevos pero que han sido devueltos por usuarios. Amazon comprueba que funciona como si fuera nuevo y ofrece una garantía adicional de 1 año.

Si quieres probar un Kindle o Fire pero no quieres gastarte tanto como si fuera nuevo, aquí encontrarás alguna rebaja.

Capturas de pantalla

Es posible que estés leyendo algo, te parezca interesante y quieras compartirlo o guardarlo en forma de captura de pantalla en vez de anotarlo.

Los dispositivos Kindle permiten realizar capturas de pantalla, que se guardan en la carpeta Documentos. Según el modelo, la captura se realiza de diferentes maneras: pulsando el botón Home y sin soltar pulsar la pantalla, pulsando el botón Home y a la vez los botones del teclado, pulsando dos esquinas de la pantalla a la vez (inferior izquierda y superior derecha), etc.

Kindle lento o que no responde

Lo normal es que tu Amazon Kindle funcione correctamente, pero puede darse el caso de ir más lento de lo habitual o directamente que se quede colgado.

En estos casos, Amazon recomienda presionar el botón de encendido durante 40 segundos. Al soltar, verás la pantalla de inicio nuevamente.

Enviar libros desde Dropbox

Si sueles leer libros electrónicos en tu Kindle de otras tiendas o fuentes, tal vez te sea más práctico enviar los libros por otros métodos distintos a los que hemos visto antes.

Un ejemplo es BookDrop, que permite mandar los libros que coloques en tu carpeta de Dropbox. El envío es automático y gratuito.