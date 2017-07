En pleno verano algunos dichosos estarán de vacaciones mientras otros seguimos trabajando. Con ese tiempo de más o simplemente el que tenemos para descansar de la labor diaria, viene bien un repaso a los títulos que se estrenarán este mes de agosto en el servicio de streaming más famoso: Netflix.

Es momento de ajustar la agenda porque tendremos fantásticos estrenos. Eso sí, uno de los platillos más fuertes de Netflix son sus series y películas originales. Este mes será estrenada por fin "The Defenders", la esperada serie de los más peculiares superhéroes de Marvel: Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y el genial Luke Cage.

Pero vayamos a los demás estrenos:

Series

De todo un poco tendremos en la sección de series: la sexta temporada de "The Walking Dead", la cuarta de "The Backlist", aunque estas no necesitan presentación. Las que sí son las que recién se estrenan en el catálogo y las producciones originales. Este es el caso de "Atypical", una interesante serie que trata sobre un adolescente autista que inicia un viaje de autoconocimiento y de resignificación de su vida. El tráiler luce bastante interesante.

También tendremos a "Million Yen Women", una peculiar serie japonesa que trata de un joven novelista que vive con unas extrañas mujeres que le pagan un millón de yenes cada mes con la condición de no hacer preguntas y algunas reglas, por supuesto esto se romperá por algún motivo y comenzará el drama.

Otra serie que se estrenará en agosto es "La Niebla", título inspirado en la fabulosa novela de Stephen King. Las adaptaciones al cine o televisión de este autor no siempre resultan bien, pero habrá que estar dispuestos a dar el beneficio de la duda. Una de las fechas clave para sintonizar (?) Netflix es el 18 de agosto, cuando llegarán "The Defenders".

1 de agosto

Sobreviviendo a Escobar, alias JJ (- temporada 1 T1)

4 de agosto

Wet Hot American Summer: Ten Years Later (T1)

11 de agosto

Atypical (T1)

14 de agosto

The Walking Dead (T6)

15 de agosto

Million Yen Women (T1)

18 de agosto

The Defenders (T1)

20 de agosto

The Blacklist (T4)

25 de agosto

Disjointed

25 de agosto

La niebla

Películas

En la parte de las películas se estrenarán también títulos de distintos géneros. Podremos disfrutar de varios títulos de horror como "El instituto" y la muy reciente "Nunca digas su nombre" que cuanta la historia del también conocido como "The bye bye man". Por otro lado tendremos una de las entregas de una de las franquicias de acción más queridas, Mission: Impossible - Rogue Nation. Netflix estrenará para el 21 de agosto su esperada película "Death Note", basada en los famosos manga y anime escritos por Tsugumi Ōba.

1 de agosto

El instituto

1 de agosto

Nunca digas su nombre

3 de agosto

El guardián invisible

11 de agosto

Desnudo

12 de agosto

Argo

18 de agosto

¿Qué le pasó al lunes?

20 de agosto

Mission Impossible: Rogue Nation

21 de agosto

Amnesia

25 de agosto

Death Note - Original de Netflix

29 de agosto

La promesa

Documentales y especiales

El catálogo de Netflix siempre se ha caracterizado por tener una gran cantidad de títulos de comedia, sobre todo en formato stand up. Este mes estrenará el del comediante Maz Jobrani y el del mexicano Alan Saldaña. En el caso de los documentales, Netflix también se ha colocado como una de las productoras más importantes del género pues ha producido y apoyado la creación de filmes de este tipo que se distinguen por su calidad y temática. En agosto estrenará "Ícaro", el documental del director Bryan Fogel en donde se desvela uno de los más grandes fraudes deportivos de la historia.

1 de agosto

Maz Jobrani: Immigrant

4 de agosto

Alan Saldaña: mi vida pobre

ícaro

Niños

Los niños también tendrán varios títulos nuevos en su categoría. Como los divertidos Minios y la tercera temporada de Voltron. Así mismo, Peabody y Sherman estrenan su película en este servicio de streaming. Estos entrañables personajes ya tienen su serie animada en Netflix, pertenece a los títulos que hace junto a Dreamworks. Todos de gran calidad e ideales para los niños.

1 de agosto

Pokémon The Movie: Hoopa and The Clash of Ages

4 de agosto

Voltron: Legendary Defender (T3)

8 de agosto

Patrulla de cachorros (T2)

11 de agosto

Vera y el reino arcoíris (T1)

11 de agosto

Home: las aventuras de Tip y Oh (T3)

13 de agosto

Minions

15 de agosto

Little Witch Academia (T2)

18 de agosto

Glitter Force Doki Doki (T1)

19 de agosto

Las aventuras de Peabody y Sherman