Las mujeres que quieren reescribir la historia

"La historia del hombre" es un concepto que se suele usar como sinónimo para hablar de la historia de la humanidad, aunque en realidad no es un sinónimo.

O eso es lo que un grupo de mujeres editoras busca dejar claro al difundir por primera vez la historia del 50% del mundo que es del sexo femenino dentro de la enciclopedia más grande que ha creado (y continúa creando) la especie humana, la Wikipedia.

Aunque Wikipedia escuda su veracidad y confianza en la diversidad de sus colaboradores, las cifras apuntan que los editores de la Wikipedia son principalmente hombres. Menos del 22% de los artículos son editados o creados por mujeres en todas las versiones de la enciclopedia libre.

"Wikipedia es la principal referencia de Internet", dice Carmen Alcázar, secretaria de Wikimedia en México, "y por lo tanto, también es una representación del mundo". Un mundo, donde las figuras célebres y los nombres importantes son casi todos hombres.

"También hay machismo en Wikipedia", asegura Carmen, quien añade: "En 2011 sacamos cifras y descubrimos que de cada 10 escritores, nueve eran hombres y una mujer. Esto permea los artículos que se escriben. Solo el 16% de las biografías que hay en Wikipedia en español son de mujeres y si te pones a leer cómo están redactadas te das cuenta que tienen sesgos machistas y sexistas".

La organización Just for the record pone un ejemplo muy sencillo para clarificar cómo opera la historia escrita cuando es escrita con sesgos de género:

Las mujeres en Wikipedia tienen esperanza de esto cambie: "Creo que si llegan más mujeres a editar Wikipedia estos números van a cambiar y más mujeres van a existir. Van a existir otras nociones y se va a incrementar la sensibilidad".

"Lo que las mujeres hacemos en Internet es consumir contenido, no producir", dice Carmen.

Al respecto, Buenos Aires fue la sede del primer Wiki Woman Camp en 2012, un encuentro de mujeres wikipedistas de diversas partes del mundo que se reunieron para visibilizar el problema de sexismo que vive la comunidad. Sin embargo, pasaron cinco años para que se organizará de nuevo el evento. Este año la Ciudad de México es el punto de encuentro para las editoras de la Wikipedia.

El capítulo mexicano de la organización lleva más de dos años organizando un evento que se dedica a escribir la historia de las mujeres llamado Editatona. El objetivo es reunir a las editoras y hacer artículos que visibilicen el papel de la mujer en la historia del país, aunque el concepto ya ha sido exportado a otros países.

"Por urgencia, hemos editado puras biografías", comenta Carmen y relata que en un encuentro hecho en colaboración con la Cineteca Nacional se confeccionó una lista de 60 mujeres importantes dentro de la industria del cine nacional, sin embargo, solo existían cuatro artículos "y los que existían tenían sesgos sexistas".

Respecto a los hombres wikipedistias, Carmen considera que ha existido un gran avance en el reconocimiento de los sesgos, sin embargo, hubo un época en la que todas las categorías en Wikipedia estaban en masculino, por ejemplo Sor Juana estaba en “escritores”, porque se pensaba que el plural masculino incluía a las mujeres. "Nos costó mucho trabajo incluir el femenino porque los compañeros nos decían que ahí estábamos incluidas y si querías cambiar eso te encontrabas con trabas y decías 'mejor lo dejo así'".

"Our stories were not always written down... they don't have ISBN numbers" #WikiWomenCamp

— Paulina Sanchez (@psanchez820) 6 de julio de 2017