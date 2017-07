La aplicación de HBO llega en exclusiva a las Smart TV de Samsung

Hoy, sin que se esperase, pero con todo el sentido por el estreno de la séptima temporada de Game of Thrones, Samsung y HBO han anunciado que la aplicación del servicio llegará en exclusiva a los televisores conectados del fabricante surcoreano, dando un golpe sobre la mesa de cara a la campaña de televisores que suele producirse al comienzo de verano. Samsung afirma tener 3 millones de televisores conectados en nuestro país, y todos ellos contarán con la posibilidad de aprovechar el servicio.

Desde su llegada en noviembre del año pasado a España, la principal queja alrededor de HBO ha sido la falta de aplicaciones para dispositivos clave en el sector del streaming, como las consolas y sobre todo las Smart TV, haciendo necesario a los usuarios recurrir al arcaico sistema de conectar el portátil a la TV o adquirir dispositivos como el Chromecast o el Apple TV.

Aunque será Game of Thrones la serie que logrará acaparar todas las compras y suscripciones al servicio, HBO cuenta con un amplísimo catálogo de calidad entre el que se encuentran clásicos como Los Soprano, A dos metros bajo tierra o The Wire, pero también títulos recientes de gran calidad como The Handmaids Tale o The Leftovers.