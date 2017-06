Nicolás Maduro está convencido de que Twitter tiene algo en contra el Gobierno de Venezuela y sostiene que la red social bloqueó temporalmente 180 cuentas de Twitter por ser chavistas. Las cuentas eran de "jóvenes, trabajadores y profesionales", según el presidente, además de medios oficialistas como Radio Miraflores y Radio Nacional de Venezuela (RNV).

El número de cuentas bloqueadas, los nombres y los motivos no han sido revelados por Twitter y no hay evidencia de que la compañía tenga oficinas físicas en Venezuela.

A pesar de no haber confirmación por parte de la red social, Twitter suele bloquear las cuentas por comportamiento abusivo de los usuarios, seguridad, cuentas trolls o bots. En Venezuela, diversos activistas y expertos en internet han denunciado algunas prácticas en el país que pudieron violar las políticas de uso de Twitter como los bots automatizados para publicar el mismo contenido en diferentes cuentas.

El objetivo de estos bots sería promocionar hashtags relacionados con el Gobierno venezolano para mejorar su posición en la red social y lograr un mayor impacto.

Los bots del chavismo para posicionar tendencias en Twitter. Fácilmente son más de 1.000 así. pic.twitter.com/Hqfy6QA4ui — Luis Carlos Díaz (@LuisCarlos) 30 de abril de 2015

Los métodos que utilizan para generar estas publicaciones son, en primer lugar, las granjas de cuentas, llamados "tropa" o "ejército de trolls". Luis Carlos Díaz, experto en tecnología y política venezolana, afirmó que este tipo de cuentas se administran usando versiones antiguas de TweetDeck y que permiten gestionar simultáneamente decenas de cuentas con el objetivo de posicionar tendencias. Por otro lado, funcionarios públicos como empleados en ministerios, infocentros (los cibercafés del gobierno venezolano) e institutos tienen la misión, según Díaz, de administrar diferentes cuentas para retwittear la información que obtienen del Ministerio de Comunicación e Información (MINCI). Díaz concluyó en entrevista:

Por esas razones el gobierno siempre es tendencia a diario en Twitter y este fin de semana no lo fue. El sábado perdió miles de bots y al ser fin de semana no trabajaban muchos funcionarios.

Algunas de las cuentas bloqueadas este fin de semana por Twitter pueden tener las características comentadas por los expertos, razón por la que pudieron ser restringidas temporalmente. Sin embargo, otras cuentas de medios de comunicación pueden no seguir estas prácticas pero haber sido detectadas por los filtros de la red social. "A fin de cuentas no sabemos qué tanta revisión individual le da a estos casos, y de igual forma no necesariamente es sencillo para ellos distinguir entre una cuenta genuina, un bot, una cuenta institucional de un medio", sostiene Andrés Azpúrua, Director de Venezuela Inteligente en entrevista con Hipertextual.

El episodio entre Nicolás Maduro y Twitter de este mes de junio no ha sido el primero. En 2013, el presidente venezolano acusó a Twitter de haber borrado más de 6.000 de sus seguidores. Las cuentas afectadas fueron eliminadas por instalar una aplicación que retuiteaba automáticamente las nuevas publicaciones de Maduro.

Miren: en 2013 una web oficial de Maduro tenía una app fraudulenta que le hacía retweets automáticos. Los fulminaronhttps://t.co/HBnSBqrEKP pic.twitter.com/9glw9thS1p — Luis Carlos Díaz (@LuisCarlos) 17 de junio de 2017

Hasta la fecha, no hay ninguna evidencia de que Twitter haya bloqueado las cuentas por tratarse de bots, ni tampoco del número exacto de cuentas afectadas. El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Villegas, sostuvo en Twitter que se tratan de 180 cuentas, aunque el dato no ha sido confirmado.

Se estima que hasta ahora unas 180 cuentas de entes públicos de #Venezuela y militantes revolucionarios fueron suspendidas x @TwitterLatAm pic.twitter.com/LBfuYz0LPc — Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 17 de junio de 2017

Mientras que todavía no se saben cuales son las razones que han llevado a Twitter a bloquear cuentas venezolanas, el presidente del país apunta a "una guerra psicológica" y subrayó que los responsables de Twitter "mataron miles de cuentas, pero si ellos nos apagaron mil cuentas, vamos a abrir 10.000 más con la juventud y la fuerza revolucionaria de la opinión pública y de la verdad venezolana".