Puede parecer un titular algo extraño estando acostumbrados a probarnos ropa antes de comprarla, pero lo cierto es que hasta ahora el proceso de compra de ropa online generalmente partía de adquirir los productos y, posteriormente, devolverlos en caso de que no nos convencieran. Ahora bien, antes de elegir los productos que nos quedamos o devolvemos, en la mayoría de los casos los hemos comprado antes de decidir si nos lo quedamos o no; y Amazon quiere darle la vuelta al asunto.

La idea, llamada Amazon Prime Wardrobe, es que elijas tres o cuatro piezas de ropa dentro del catálogo de Amazon que te gustaría comprar, Amazon te envía un paquete con la selección, te pruebas la ropa y te quedas con lo que te guste, de forma que puedas devolver todo lo que no te guste o no te quede bien en el mismo paquete que te ha llegado. Lo interesante es que, oficialmente, no compras nada de lo que Amazon te envía hasta que te lo quedas, por lo que se trata del método de compra tradicional aplicado a internet.

El servicio, que arrancará en Estados Unidos con vistas a expandirlo a otros países, tiene un acuerdo con UPS para formalizar recogidas regulares de las cajas de Amazon Prime Wardrobe, de forma que se convierta en un proceso lo más rápido y sencillo posible, tanto para el consumidor como para la empresa. Una forma muy sencilla de entrar en un proceso de conversión en su departamento de moda para abrir camino a Amazon Fashion.

Cuantas más piezas te quedes al final, mayor es el descuento que te aplica Amazon

Amazon Prime Wardrobe está dentro de las ventajas de Prime, y sin los usuarios compran ropa a través de este servicio tiene más ventajas de las que pueda parecer a simple vista: si el comprador decide quedarse con al menos tres elementos de todos los elegidos obtendrá un 10 por ciento de descuento en su compra; y si mantiene cinco o más piezas, el descuento se eleva hasta el 20 por ciento, por lo que puede ser una forma muy interesante de fomentar la compra por Amazon Prime Wardrobe.

De momento, el servicio está en función beta para los miembros de Prime, pero se espera que arranque de forma oficial próximamente.