Jeff Jones, presidente de Uber, dimite

Jeff Jones, presidente de Uber y número dos en la compañía ha renunciado después de estar menos de un año en el cargo. Las razones de su salida tienen que ver con las recientes controversias incluyendo las acusaciones de acoso y ambiente machista en el trabajo.

Según Recode, Jones siente que no es el lugar correcto para trabajar, sobre todo después del comunicado de Travis Kalanick diciendo que necesita un nuevo COO para ayudarlo a atravesar la difícil situación por la que Uber actualmente atraviesa.

Antes de entrar a Uber, Jeff Jones era el director de marketing de Target, una cadena departamental muy reconocida en Estados Unidos. Al entrar reemplazó a Ryan Graves quien hasta 2010 actuó como CEO. Ahora es el encargado de UberEverything, la división de delivery de la compañía.

Aparentemente Jones es un directivo que no se desenvuelve bien en situaciones de conflicto según personas que trabajaron con el en Target. Uber, por lo tanto, no parece ser el ambiente adecuado y arreglarlo no parece ser un reto el cual quiere abordar.