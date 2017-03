Los Gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido van a prohibir la introducción de dispositivos electrónicos grandes en el equipaje de mano de los pasajeros que vuelen desde ocho países diferentes de Oriente Medio y el norte de África. La medida, adelantada por los medios Financial Times y The Guardian, implica que se deberán facturar dispositivos como tablets, ordenadores, lectores Kindle o cámaras en las bodegas de las aeronaves que vuelen hacia territorio norteamericano y británico.

La regulación, que no ha sido comunicada oficialmente, afecta a diez aeropuertos de ocho países de Oriente Medio y el norte de África. En estas localizaciones, los pasajeros no podrán llevar consigo en el equipaje de mano los dispositivos electrónicos grandes, aunque sí podrán introducir en la cabina los smartphones. El motivo, según un experto consultado por el diario El País, podría deberse a alguna "información de inteligencia" en concreto que pudieran tener los Ejecutivos estadounidense y británico, y estaría relacionada con que estos Gobiernos no confiasen en los dispositivos de seguridad de las regiones afectadas por la medida.

Aeropuerto Internacional Reina Alia (Jordania)

Aeropuerto Internacional de El Cairo (Egipto)

Aeropuerto Internacional Atatürk (Turquía)

Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz y Aeropuerto Rey Khalid (Arabia Saudí)

Aeropuerto Internacional de Kuwait (Kuwait)

Aeropuerto Internacional Mohammed V (Marruecos)

Aeropuerto Internacional de Doha (Catar)

Aeropuerto Internacional de Dubai y Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos)

La puesta en marcha de esta restricción en el equipaje de mano para pasajeros que vuelen desde los anteriores aeropuertos hacia Reino Unido o Estados Unidos no coincide, sin embargo, con la normativa internacional o comunitaria. Desde septiembre de 2014, sin que haya habido cambios hasta la fecha, la Agencia Europea de Seguridad Aérea permite la introducción de dispositivos electrónicos grandes en cabina, que incluso pueden ser utilizados durante el vuelo o conectados a internet, aunque su modo de uso varía en función de la aerolínea.

Turkish Airlines es una de las empresas afectadas por la medida de EEUU y Reino Unido, según ha recogido la Agencia EFE. "Debido a las declaraciones más recientes que hemos recibido de las autoridades correspondientes, informamos a nuestros pasajeros que no se debe transportar a bordo en nuestros vuelos con destino a Estados Unidos ningún aparato electrónico ni eléctrico mayor que un teléfono móvil o un smartphone (salvo equipos médicos)", dice el comunicado. El Gobierno de Donald Trump podría hacer oficial hoy la normativa, mientras que en el caso británico se daría a conocer la próxima semana, según fuentes consultadas por The Guardian.