Guardar nuestros recuerdos en papel. Ese es el propósito de un diario personal. Se ha utilizado durante siglos y algunos han sido publicados para que todos conozcamos la manera de pensar y de hacer de figuras importantes de la historia.

Incluso la literatura ha jugado con el diario personal creando historias ficticias con este estilo narrativo, como Drácula de Bram Stoker o Frankenstein de Mary Shelley.

Muchos recomiendan escribir un diario personal por múltiples razones: tener una fuente a la que acudir si olvidamos un nombre, una dirección o un dato importante, dejar constancia de nuestras vivencias para el futuro, practicar un hábito, como terapia para descargar el estrés diario, etc.

Como en otras muchas cosas, las tiendas de aplicaciones móviles tienen una o varias soluciones que trasladan a lo digital tareas antaño manuales, como es el propio diario secreto o diario personal. Un ejemplo es One Day, una verdadera joya digital en la que plasmar nuestras impresiones, experiencias, ideas y pensamientos de una manera más atractiva que en un bloc de notas de papel.

Pero hay muchos más diarios digitales. Veamos los más destacables.

Diaro

No, no me he equivocado al escribirlo. Así se llama este diario personal, Diaro. Disponible para Android y iPhone/iPad, con Diaro puedes llevar al día, desde tu smartphone o tablet, un práctico diario con anotaciones y fotografías.

Se organiza como un calendario, y admite todo tipo de contenido, como el lugar donde estás, en el caso de llevar un diario de viajes, o etiquetas temáticas, para facilitar la búsqueda de entradas en el futuro.

La información se guarda de forma local, pero por si las moscas puedes subir el contenido a tu cuenta personal de Dropbox. Además, puedes compartir fotos o entradas de tu diario a través de correo electrónico o Twitter, pensado esto último más para un diario de viajes que para un diario personal.

Momento

Plasmar el momento. Así se puede definir un diario personal. Con el nombre de Momento se presenta esta app exclusiva para iPhone y iPad con la que podrás tener tu propio diario multimedia. Notas de texto, fotografías, vídeos, lugares donde has estado, personas que has conocido o con quien has estado…

La información generada se puede guardar de forma local en tu dispositivo iOS o subirla automáticamente a tu espacio online de iCloud.

Además, si sueles publicar contenido personal en redes sociales, Momento te facilita la tarea de importar esos textos e imágenes a Momento. En concreto, admite contenido de Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, YouTube, Goodreads, Medium e incluso de Swarm y Spotify, entre otros.

Journey

Los usuarios de Android también cuentan con apps exclusivas de gran calidad. Un ejemplo es Journey, también disponible para Mac, Windows y como aplicación de Chrome.

Como app Android ya la hemos visto con anterioridad, y es que destaca por su cuidado diseño y por la posibilidad de crear diarios personales muy atractivos visualmente con fotografías, mapas, etiquetas y la posibilidad de compartir cierto contenido en Twitter, Facebook, Tumblr o WordPress.

Como en los casos anteriores, puedes guardar tu diario en el dispositivo Android o subirlo a Google Drive.

Grid Diary

Otra propuesta para iOS (iPhone, iPad) es Grid Diary, una manera distinta de guardar pensamientos, ideas o impresiones.

En esta ocasión, Grid Diary se organiza en torno a una cuadrícula (grid en inglés, de ahí el nombre de la app) en la que podremos organizar el texto que hemos escrito cada día por temas.

Grid Diary nos sugiere temas para escribir sobre distintos aspectos de nuestra vida, por si no sabemos cómo empezar, y posteriormente veremos el resultado en forma de calendario.

Como en los casos anteriores, puedes guardar la información en tu dispositivo o sincronizarla con iCloud o exportarla en PDF.

Penzu

Tu diario online privado. Esta es la manera de definirse de Penzu, una app para iOS y Android sencilla pero práctica y en la que cabe todo: textos, imágenes, etiquetas para facilitar la búsqueda…

Uno de los aspectos destacables de Penzu es su apuesta por la seguridad. Obviamente, si escribes un diario personal no quieres que llegue a ojos ajenos, y Penzu soluciona este problema cifrando el contenido.

Por otro lado, si te cuesta escribir a diario, Penzu te permite configurar recordatorios por correo electrónico para no olvidar tu cita con tu diario personal.

Moleskine Journal

Terminamos con una recomendación un tanto curiosa, y es que Moleskine Journal (Android, iPhone/iPad) no es exactamente una app de diario personal, si no más bien un bloc de notas digital pensado para los amantes de esta marca de libretas de papel que tiene adeptos por todo el mundo, entre quienes me incluyo.

Moleskine Journal emula el estilo de las cubiertas y de las hojas de una libreta Moleskine y permite escribir, a máquina o a mano, e incluso dibujar nuestras ideas y pensamientos con total libertad.

Es más, podemos contar con varias libretas para distintos usos y crear cuantas páginas necesites, evitando así quedarte sin espacio, como ocurre en una Moleskine de papel.