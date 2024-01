Un grupo de científicos británicos desarrolló la primera prueba de sangre para detectar el cáncer cerebral. El revolucionario avance podría evitar las cirugías que actualmente se necesitan para diagnosticar algunos tumores en el cerebro. Procedimientos que son altamente invasivos y riesgosos.

«Creemos que esto es una primicia mundial, ya que actualmente no existen pruebas no invasivas ni no radiológicas para este tipo de tumores», dijo Nelofer Syed, investigador principal del estudio, en un comunicado. La investigación corre por cuenta del Centro de Excelencia en Investigación de Tumores Cerebrales, dirigido por el Imperial College de Londres y el Imperial College Healthcare NHS Trust.

El grupo le llamó a la prueba «biopsia líquida». Resaltan que es de bajo costo y que podría acelerar los diagnósticos. De esta forma, los pacientes podrán iniciar tratamientos —como la quimioterapia o radioterapia— lo antes posible y aumentar las tasas de supervivencia.

La prueba de sangre ayudará especialmente a los pacientes con tumores considerados «inaccesibles», ubicados en zonas del cerebro muy profundas. Este tipo de cáncer cerebral afecta a miles de personas en todo el mundo cada año. En Reino Unido, por ejemplo, es el tipo de cáncer con mayor mortalidad en niños y adultos menores de 40 años.

«Gracias a esta tecnología, es posible diagnosticar tumores inaccesibles mediante un análisis de sangre seguro y fácil de usar para el paciente», remarcó Syed. En el estudio de validación clínica, publicado en el International Journal of Cancer, participaron pacientes con cáncer cerebral tratados en el Centro de Excelencia de Investigación de Tumores Cerebrales.

¿Cómo funciona la prueba para detectar cáncer cerebral?

Los responsables de esta prueba para el cáncer cerebral realizarán ahora ensayos más amplios. La Asociación de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha calificado la investigación como un «terapia innovadora». En la práctica, esto ayudaría a que el análisis esté disponible más rápido para los pacientes de este país.

Esta designación solo se otorga después de una evaluación rigurosa que demuestra el potencial del producto. Si tienen éxito con los nuevos ensayos, la prueba para el cáncer cerebral podría implementarse en los centros de salud dentro de dos años.

La prueba puede detectar células tumorales circulantes en la sangre, que pueden analizarse con el mismo detalle celular que una muestra de tejido real, explicó Kevin O’Neill, neurocirujano consultor del Imperial College Healthcare. El test funciona aislando estas células, que luego se tiñen para que puedan identificarse con un microscopio.

Los primeros estudios comprobaron que este test para el cáncer cerebral puede diagnosticar con precisión los tumores gliales. Es un tipo de tumor particularmente peligroso, porque puede crecer hasta presionar el cerebro o el tejido de la médula espinal. En este grupo están los glioblastomas (GBM), astrocitomas y oligodendrogliomas.

Brain Tumor Research, que financió la investigación, dijo que la prueba del cáncer cerebral es muy «significativa». La institución resaltó, por ejemplo, que menos del 1% de los pacientes con GBM viven más de 10 años. Para muchos, el pronóstico de vida es tan solo de 12 meses.

