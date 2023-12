Las historias de Instagram abrazan la inteligencia artificial generativa en su más reciente actualización. La popular característica de la red social ahora permite eliminar el fondo de una foto y reemplazarlo con uno creado de forma sintética a partir de una descripción de texto.

Ahmad Al-Dahle, líder de inteligencia artificial generativa de Meta, presentó esta nueva función a través de una publicación en Threads. Al crear nuevas historias de Instagram, los usuarios podrán borrar el fondo con un nuevo botón que se incorporará en el borde superior de la interfaz de la app.

Una vez hecho esto, serán capaces de crear un nuevo fondo a partir de una simple instrucción de texto. El funcionamiento de esta herramienta se presenta bastante sencillo. En la demo que publicó el susodicho, se observa cómo cambia la foto de una persona recostada en el suelo cuando pide quitar el césped y "reinventarlo" para que aparezcan perritos.

Lo interesante de esta característica potenciada por la inteligencia artificial generativa es que, si bien cada usuario puede crear su propio fondo, las historias de Instagram ofrecerán algunos prompts preestablecidos según el tipo de imagen. Sin dudas, una opción original para darle un giro creativo a las publicaciones.

Eso sí, habrá que ver cómo funciona en la vida real. Lo más probable es que, al menos en un principio, esta nueva característica ofrezca mejores resultados con imágenes originales que tengan fondos sencillos. Si lo que aparece en segundo plano es muy complejo de detectar —y por ende, difícil de borrar—, puede que el producto final no sea óptimo. Al menos hasta que se pulan los parámetros del modelo de IA utilizado.

Los fondos generados con inteligencia artificial llegan a las historias de Instagram

Otro elemento interesante de esta nueva característica de las historias de Instagram es que, según se puede ver en la demostración, la IA ofrecerá variantes del resultado final. De este modo, los usuarios podrán elegir cuál de los fondos sintéticos les gusta más o representa mejor lo que solicitaron.

Una vez creada la historia, se compartirá incluyendo un sticker con la descripción de texto utilizada para generar el fondo. El mismo también mostrará un botón de "Pruébalo", para que otras personas hagan lo mismo.

Si bien desde Meta no lo especifican, no sería raro que esto último busque servir como advertencia ante posibles reclamos regulatorios. No olvidemos que los gobiernos están presionando a las plataformas para que notifiquen de forma explícita cuando un contenido incluye elementos creados o alterados con inteligencia artificial.

La mala noticia es que, al menos por ahora, los fondos generados con IA para las historias de Instagram están disponibles solo en Estados Unidos. La función ya ha comenzado a aparecer entre los usuarios de ese país. Desde Meta no han informado cuándo piensan lanzarlo a nivel internacional, aunque no hay que descartar que sea en los próximos meses.

Pero las últimas novedades de Instagram no se limitan a las historias. La red social también ha anunciado medidas adicionales enfocadas en limitar el alcance del spam, especial en las cuentas de creadores de contenidos.

Es por ello que la app comenzará a implementar una herramienta que identificará automáticamente a seguidores o solicitudes de seguimiento bajo sospecha de que sean bots o spammers. Los usuarios podrán cotejar manualmente si realmente lo son, y hasta eliminarlos de forma masiva. Algo similar ocurrirá con las solicitudes de etiquetas, buscando simplificar la moderación de los perfiles con muchas interacciones.

