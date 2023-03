Nintendo cumplió su promesa y, durante el más reciente Nintendo Direct, compartió un nuevo gameplay del esperado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Es, además, el adelanto más extenso hasta la fecha. Los fans de la franquicia estaban ansiosos por conocer más detalles de un juego que se ha retrasado en múltiples ocasiones porque la pandemia afectó su calendario de desarrollo.

La mejor noticia es que el nuevo gameplay de Zelda: Tears of the Kingdom muestra, por fin, cuáles son las principales novedades jugables. De hecho, los liderados por Eiji Aonuma se dan el tiempo de profundizar en varias de las mecánicas. Ojo, porque algunas de ellas podrían marcar un antes y un después para la franquicia. Para aquellos que creían que era una simple actualización de Breath of the Wild, estaban muy equivocados.

En primer lugar, es evidente que Hyrule ha cambiado en Zelda: Tears of the Kingdom. Ciertamente, temíamos que el escenario visto en Breath of the Wild se mantuviera intacto. Sin embargo, con este avance queda claro que el mundo abierto nos espera con muchas sorpresas. Más allá de las nuevas localizaciones en la superficie, también habrá estructuras aéreas que Nintendo ha bautizado como Sky Islands.

No obstante, llegar hasta esa zona no es tan simple como parece. Nintendo avisa que habrá muchas maneras de llegar hasta las Sky Islands, y dependerá de los jugadores descubrirlo. Una de ellas es la posibilidad de retroceder el tiempo. Pero no el de todo Hyrule, sino únicamente el de objetos específicos. Por ejemplo, en el gameplay se puede ver una roca que ha caído desde las islas flotantes, por lo que Link retrocede el tiempo de la misma, sube a ella y consigue llegar a las alturas.

Otra novedad de Zelda: Tears of the Kingdom que llama mucho la atención es la de crear armas a partir de casi cualquier objeto que te encuentres. En el vídeo se puede observar que Link recoge la rama de un árbol y la usa como una espada. Sin embargo, será posible combinar diversos objetos para producir armas más poderosas —una rama + una roca, por ejemplo—. «Cuando se topen con algo así, deberían recogerlo siempre. Quizá les resulte útil más adelante», menciona Aonuma.

Las mecánicas de crafting de Zelda: Tears of the Kingdom van más allá de las armas. Link es capaz de construir hasta vehículos con la gran cantidad de recursos que están repartidos por todo Hyrule. Incluso lo vimos hacer una balsa impulsada por un par de ventiladores. Al ser posible cambiar la orientación de los objetos a placer para lograr diversos resultados, esa misma balsa se convirtió en una aeronave cuando los ventiladores apuntaron hacia abajo. Muy sorprendente…

«En este juego, si se consideran todas las posibilidades, se pueden hacer un sinfín de cosas», añade el director de Zelda: Tears of the Kingdom. Eso sí, recalca que esto es solo un vistazo a las muchas novedades que nos esperan. Recuerda que el juego estará disponible el próximo 12 de mayo de manera exclusiva en la Nintendo Switch. Por cierto, los de Kioto lanzarán una edición limitada de la consola con un diseño inspirado en Tears of the Kingdom:

