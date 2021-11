Después de su fin de semana de estreno, Eternals puede presumir y lamentar varias cosas a la vez. Por un lado, obtuvo el segundo mejor estreno en la época pospandémica. Por el otro, es la película con peores resultados de la franquicia Marvel después de Ant - Man. Aun así, el film de Zhao logró sobrevivir a lo que parece una curiosa situación que la ha puesto en el centro de la polémica. Mientras la crítica se ensañaba contra el film, los fans han sido más benevolentes.

Mientras la calificación de la crítica apenas llegaba al 41% de análisis positivos, la de los comentaristas informales rebasada el 80% de aprobación. La circunstancia, que se ha repetido más de una vez en los últimos años, esta vez parece demostrar algo más. La brecha considerable entre la forma de comprender el cine de los medios y otros formas de difusión en contraste con la del público.

Se trata de un choque que ha ocurrido en varias ocasiones distintas. Venom: habrá matanza se enfrentó a esto mismo. Su rechazo por la crítica especializada fue inversamente proporcional a sus ganancias en taquilla y favor del público. Lo mismo que varias de las películas de DC y otras tantas relacionadas con la cultura pop en estado puro.

De hecho, el Universo Cinematográfico de Marvel más de una vez ha tenido que lidiar con campañas tempranas de rechazo contra sus películas. Capitana Marvel soportó una violenta campaña de odio misógino mucho antes de su estreno. Las páginas de ranking cinematográficos se llenaron de comentarios contra la actriz Brie Larson y su interpretación del personaje. Eso antes que la película fuera estrenada.

Algo semejante ha ocurrido con Eternals, aunque a una escala mucho mayor y por lo que parecen razones distintas. Desde sus primeros pases de prensa, la película dividió a la crítica. Una parte se quejó en voz alta que el film era “con suerte, el menos interesante de Chloe Zhao”. También hubo señalamientos sobre “sus ambiciones”, el “falso aire épico” y otros tantos acerca de su aire contemplativo.

Marvel Studios

El punto más crítico llegó cuando una oleada de comentarios negativos de público que aún no había visto la película copase las páginas de ranking. La mayoría menospreciaban la inclusión y representatividad en la película de Zhao. En especial, que el argumento incluyera una pareja gay y personajes de varias etnias distintas. Entre ambas cosas, Eternals ya era considerada un fracaso antes de su llegada al cine.

Para colmo de males, el domingo de su fin de semana de estreno, Eternals recibió una “B” en CinemaScore; es la primera calificación semejante de la franquicia por parte de la empresa investigación de mercado. Se habló de una debacle preocupante en la multimillonaria saga e incluso hubo preguntas en voz alta si Eternals podía calificarse de "la peor película de Marvel".

La respuesta es confusa. Eternals logró una considerable taquilla. Y también del apoyo evidente de otra fracción del público, que encumbró al film con un respetable 86% de críticas positivas en Rotten Tomatoes. ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué es tan importante las críticas de páginas especializadas? Las preguntas parecen no apuntar en la dirección correcta. La verdadera disyuntiva es si Eternals mostró un filón por completo nuevo de la batalla entre los estudios y la crítica.

'Eternals' y la línea invisible del público vs. la crítica

La virulencia y brecha entre críticos, público e incluso, la opinión de redes sociales alrededor de Eternals abrió una discusión interesante. Por ejemplo, el artículo de Variety Why Is Chloé Zhao’s ‘Eternals’ Being Called the Worst MCU Movie Ever? se cuestiona el valor de la crítica. Lo hace en medio de la diatriba acerca del valor de Eternals como film. El autor menciona que resulta evidente que hay un ataque directo y una sobre exigencia a Chloe Zhao. Una que ha ocurrido en más de una oportunidad.

De hecho, el texto menciona el caso específico de lo ocurre cuando una mujer dirige una película de superhéroes, un género tradicionalmente masculino. Para analizar el fenómeno, utiliza el ejemplo de lo que llama la exagerada crítica contra Cathy Yan, al dirigir Birds of Prey de DC. La película, que muestra a un cuarteto de heroínas encabezadas por la Harley Quinn de Margot Robbie, fue atacada desde varios flancos distintos. Desde su argumento al apartado visual, la crítica especializada se mostró en especial dura. Algo que no ha ocurrido con otras tantas películas de contenido semejante y peores resultados, dirigidas por hombres. ¿Lo más curioso? A pesar de su discreto desempeño en taquilla, es considerada un fracaso considerable para Warner.

El artículo, firmado por el crítico Owen Gleiberman, pondera como un director oscarizado puede pasar de ser un fenómeno a dirigir un “desastre creativo”. ¿Es realmente Eternals la peor película de Marvel? El escritor menciona de manera explícita los baches más notorios de la factoría del estudio. Desde Thor: The Dark World — que tacha de monótona — hasta la “cursi y torpe” Iron Man 2. Por si eso no fuera suficiente, apunta su análisis hacia la débil, Avengers: Age of Ultron. ¿Por qué la crítica desmenuzó de forma más dura la película de Zhao?

El artículo no habla de sexismo y reconoce que sería difícil probar algo semejante; no obstante, si pone en el tapete el interés de los medios en apuntar hacia Zhao. ¿Se trata de una reacción a que un director con un discurso esencialmente artístico sea el director de una película de superhéroes? Sea cual sea la respuesta, algo está claro. La crítica fue lapidaria con el film de la ganadora del Oscar. Tanto como para que los mismos medios se hagan preguntas al respecto.

El público se lleva la copa

Pero por ahora, el gran ganador parece haber sido la audiencia. Eternals, sin ser un resonante éxito de taquilla, es en sí misma un fenómeno. Con una duración por encima del promedio, un grupo de héroes desconocidos y una directora atípica al frente, triunfó. Y no sólo lo hizo financieramente. Para el primer día de su estreno, una buena cantidad de fans de Marvel alababan la película. Los personajes fueron aclamados de forma reiterada y para el domingo se hizo obvio que la crítica especializada estaba lejos del público.

¿Quién tiene la razón? ¿Quién mueve los engranajes de Hollywood? Con los medios analizando su impacto y el público llenando las salas, la respuesta parece ser una sola. Y una que deja claro que el cine de entretenimiento es mucho más que un análisis. Quizás la mejor lección que Eternals deja a su paso.