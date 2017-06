Bajo el nombre de storytelling interactivo, Netflix pretende dar un nuevo salto en la forma de ver series y películas. Al más puro estilo de Elige tu propia aventura, los libros juveniles de ficción donde los lectores podían decidir la trama que seguían los personajes, la plataforma estrena dos series en la que los espectadores serán quienes elijan el desenlace de las historias.

Esta nueva experiencia interactiva se podrá probar en dos series infantiles, El Gato con botas: atrapado en un cuento épico y Buddy Thunderstruck: la pila del quizá, que podrán verse a partir de hoy martes 20 de junio y del 14 de julio, respectivamente. Durante la visualización de estas dos producciones dirigidas a los más pequeños, Netflix propone decidir en ciertos momentos de la historia cuál será el rumbo que sigan los personajes. En función de la elección, los espectadores podrán ver un final distinto de la serie.

La primera producción, El Gato con Botas: atrapado en un cuento épico, ofrecerá a los seguidores trece momentos para decidir cómo sigue la historia, que contará con dos posibles finales. Por su parte, los espectadores de Buddy Thunderstruck: la pila del quizá podrán elegir en ocho instantes diferentes cómo continúa la trama, que a su vez dispondrá de cuatro desenlaces alternativos. Además, la compañía trabaja en utilizar esta forma de contar historias de manera interactiva en una tercera serie, Stretch Armstrong: The Breakout, que estará disponible el próximo año.

La idea de Netflix solo se aplicará de momento en producciones dirigidas al público infantil, pero sus promotores no descartan utilizar esta experiencia interactiva en títulos que no estén orientados únicamente a los más pequeños. Su objetivo no es otro que fomentar la creatividad de los productores y dar una libertad completa a los espectadores para ver cómo van eligiendo sus propias aventuras. Esta nueva funcionalidad será compatible con la mayoría de aplicaciones para Smart TV, consolas y los dispositivos con iOS, mientras que los usuarios que utilicen Android, Chromecast, Apple TV o la versión web no podrán de momento disfrutar de esta innovadora forma de contar y ver historias.