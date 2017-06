En 2004, la historia de amistad más famosa de la historia llegó a su fin. Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Joey Tribbiani, Phoebe Buffay y Chandler Bing dijeron adiós a la serie que les llevó a lo más alto durante diez años. Friends, una de las sitcoms más populares de la historia, reunía las experiencias de seis amigos en Nueva York durante los años 90 y no solamente enseñó a los espectadores la importancia de la amistad, también que todo puede arreglarse con un café en el Central Perk.

Todo empezó cuando Rachel Green (Jennifer Aniston) decidió huir del altar y apareció en la famosa cafetería vestida de novia, donde se encontró con su amiga de la infancia, Monica Geller (Courtney Cox) y su grupo de amigos. A partir de ese momento, empezaron las canciones de Phoebe como su éxito Smelly Cat, las "talentosas" audiciones de Joey en su búsqueda por ser un actor renombrado, los divorcios de Ross, la obsesión compulsiva por la limpieza de Monica y los chistes malos de Chandler.

A diferencia de otras series venidas a menos, Friends logró posicionarse como una de las series más vistas durante sus diez años de emisión. El último capítulo de la serie fue la segunda transmisión por televisión más vista en 2004 —solo la Super Bowl logró hacerle sombra— y en la cuarta transmisión por televisión más vista después de los finales de MASH, Cheers y Seinfeld.

Estar diez años en antena manteniendo la calidad y el nivel de humor no es una tarea fácil. Sin embargo, Friends es un claro ejemplo de éxito. De los 236 capítulos que fueron emitidos, la puntuación más baja es de 7.4 sobre 10, por lo que todas las tramas se sitúan entre el notable y el sobresaliente. El capítulo más criticado fue el número 21 de la cuarta temporada, El de la invitación, en el que Ross y su novia de ese momento, Emily, discuten sobre las invitaciones a su boda en Inglaterra.

Esta relación parece no ser la más aplaudida por la audiencia, a diferencia de la de Chandler y Monica, que protagonizaron el segundo capítulo mejor valorado de la serie, El que todos se enteran, cuando el grupo de amigos descubre su relación amorosa durante la quinta temporada. La otra historia de amor más larga e intensa de la serie, la de Ross y Rachel, marcó el final de Friends con el capítulo con mejor valoración y más visto.

En la última temporada de Friends, el tira y afloja en la relación de los personajes interpretados por Jennifer Aniston y David Schwimmer llega a su punto más álgido cuando Rachel está a punto de mudarse a París y se da cuenta, justo antes de que el avión despegue, de que sigue enamorada del paleontólogo. La décima temporada, además de una de las más vistas, es también una de las más emotivas por tratarse de los últimos capítulos que cuentan cómo van a seguir las vidas de los seis amigos neoyorquinos.

La adopción de Monica y Chandler y su mudanza a la casa en las afueras de la Gran Manzana es el indicativo de que las cosas llegan a su fin, y de que la vida de los protagonistas cambiará. Phoebe se ha casado con Mike (Paul Rudd), Ross y Rachel vuelven a estar juntos (al fin) y Joey... Bueno, Joey siempre será Joey.

Los protagonistas

Si alguien nos obligara a escoger nuestro personaje favorito de Friends, a más de uno nos pondría en un aprieto. ¿La verborrea de Chandler cuando se pone nervioso o la infancia en la calle de Phoebe? ¿El divertido toque infantil de Joey o el instinto competitivo de Monica? Si por algo se caracteriza la serie es que, a lo largo de los más de 200 capítulos, hemos aprendido a amar a cada uno de ellos y todos son protagonistas por igual.

El gráfico deja entrever un gran zigzag entre los compañeros de serie, por lo que se puede concluir que Friends no cuenta con un personaje principal y que todos han sido en algún momento de la serie los protagonistas.

Sin embargo, en lo que respecta a las tramas individuales, Phoebe es la reina indiscutible y su personaje es el que vive más experiencias en solitario y sin la compañía de uno de sus cinco amigos. Su embarazo de trillizos para que su hermano se convirtiera en padre, su hermana gemela y alter ego, Ursula, y su relación con el divertido Mike son solo algunas de sus historias más significativas durante la serie.

Sorprendentemente, la que ha compartido más experiencias con los espectadores no es en absoluto el personaje principal de la sitcom. Mientras Phoebe Buffay es la que ha tenido el menor número de intervenciones respecto a sus compañeros, Chandler Bing es el personaje central, seguido de Rachel Green.

Repetimos, es casi imposible tener un personaje favorito, aunque todos hemos buscado en internet a un personaje más que a otro. Durante la emisión del último capítulo en 2004, Ross de Friends fue el nombre más buscado en Google. Diez años después, la sitcom llegó a Netflix y en ese momento fue Rachel la más buscada en la red, seguramente por ser la actriz que ha logrado mantener su popularidad en Hollywood.

La amistad perfecta

Cuando Joey y Chandler vivían juntos en la misma casa, las aventuras no tenían fin. Sus mascotas eran un pato y pollitos, tenían un futbolín como mesa de comedor y sus sillones reclinables para ver la televisión eran sus objetos más preciados. Sus vivencias como compañeros de piso los convirtieron en mejores amigos, y también en los personajes que han tenido más tramas conjuntas durante la serie. Las historias de amor entre el grupo de amigos son las otras relaciones más financiadas durante las diez temporadas de la serie y la relación entre los hermanos Geller es una de las menos trabajadas.

Durante los 236 capítulos, Friends ha logrado entrar en la intimidad de las casas, mostrándonos la evolución de seis amigos en la década de los 90, cómo lidiaban con sus vidas amorosas, trabajo y sobre todo recordándonos que los amigos es la familia que nosotros escogemos. I'll be there for you dio inicio a Friends durante los diez años de serie. La canción del grupo The Rembrandts es también una declaración de intenciones: Voy a estar a tu lado, como lo he estado antes/ Voy a estar para ti, porque tú también lo estás para mí.

La perfección no existe, aunque el grupo de amigos y la virtud de cada uno pone de relieve las mejores características de la amistad. El amigo perfecto tendría el humor de Chandler, el estilo de Rachel, la galantería de Joey, la hospitalidad de Monica, la espontaneidad de Phoebe y la inteligencia de Ross.

Las imágenes de la presentación de la serie han ido cambiando según la temporada y, en todas ellas, nos hemos sorprendido a nosotros mismos aplaudiendo o siguiendo el ritmo del repiqueteo, durante el cual hemos visto a Chandler pegándose en la cabeza tres veces, o a Ross intentado quitarse unos guantes. Friends, al igual que los amigos más fieles, siempre ha estado allí y 13 años después de su fin, sigue siendo una de las series más representativas y vistas de la historia.

A lo largo de estos años han habido rumores de reencuentro. Esperemos que sean ciertos y que, como dijo Ross, "NOS ESTÁBAMOS DANDO UN TIEMPO".

