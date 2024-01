Netflix ya tiene lista Avatar: La leyenda de Aang. La serie adaptará el aclamado clásico de animación en un live-action que aspira a repetir el éxito de One Piece. El proyecto verá la luz el próximo 22 de febrero y, para dejar claro su potencial, la plataforma ha lanzado su nuevo tráiler. Una pieza en la que se dan más detalles sobre qué es lo que les ocurrirá a los protagonistas, apenas unos niños, en un mundo asolado por la más terrible de las guerras.

La serie sigue la historia del joven Aang, un pequeño nómada del aire de apenas 12 años. Pero es también mucho más que eso. Se trata del Avatar, la persona capaz de dominar los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire. Su papel en el mundo es el de mantener la paz y la armonía para que las naciones no se subleven unas contra otras. Pero el héroe desapareció y el planeta quedó sumido en el caos. Algo que la Nación del Fuego ha aprovechado, emprendiendo una violenta guerra para dominar todos los territorios.

Aang despierta décadas más tarde de su desaparición y lo que se encuentra es un mundo destruido. El Avatar es más necesario que nunca. Por ello, debe aceptar su misión a pesar de su corta edad. Tiene que parar los pies a los incandescentes villanos. Pero no estará solo, pues Katara y su hermano Sokka, pertenecientes a las Tribus del Agua, le ayudarán en su camino. Poco a poco, Avatar: La leyenda de Aang irá presentando su rico universo. Todo ello mientras el joven y despiadado Zuko, príncipe de la Nación del Fuego, recibe la misión de encontrar a Aang y acabar con él para que la perversa gesta de su padre no sufra ningún peligro.

El tráiler sirve de perfecta carta de presentación para Avatar: La leyenda de Aang. El objetivo de Netflix es distanciarse del anterior remake en acción real de la serie. Airbender, el último guerrero (The Last Airbender) fue una película dirigida por el ilustre M. Night Shyamalan en el año 2010. Las expectativas estuvieron muy altas, pero el tono, el ritmo y los cambios llevados a cabo hicieron de la cinta un desastre que no estuvo a la altura de una serie tan querida y cuidada.

El nuevo remake de Avatar: La leyenda de Aang

Así las cosas, Netflix tratará de asemejarse más al lado simpático y aventurero de la Avatar: La leyenda de Aang original. Por desgracia, en el equipo detrás de la serie no estarán Michael Dante DiMartino ni Bryan Konietzko. Los creadores del proyecto animado ficharon por la plataforma para llevar a cabo esta adaptación. Un movimiento similar al de Eiichiro Oda con One Piece. Sin embargo, ambos decidieron abandonar por diferencias creativas con la compañía. Algo que hace temer a los espectadores que pueda asemejarse más a fallidos remakes previos como Death Note o Cowboy Bebop que a la celebrada serie de Luffy y los piratas del Sombrero de Paja.

A favor de la nueva Avatar: La leyenda de Aang está lo visto hasta ahora en este tráiler y en el resto de materiales promocionales. Parece que el estudio ha comprendido que debe abrazar más el tono optimista del material de partida en lugar de buscar una personalidad tan opuesta. Las dudas se resolverán el próximo 22 de febrero, cuando se estrene en Netflix. El reparto principal lo componen Gordon Cormier como Aang, Kiawentiio como Katara, Ian Ousley como Sokka, Dallas Liu como el príncipe Zukko, Daniel Dae Kim como el malvado Señor del Fuego Ozai, y Paul Sun-Hyung Lee como el tío Iroh.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente