Microsoft no planea darle la espalda a Windows 10. Pese a que el sistema operativo se acerca a su inminente final, el gigante tecnológico planea seguir implementando características. La más reciente tiene que ver con la pantalla de bloqueo, que recibirá soporte para widgets muy pronto.

La versión más reciente de Windows 10, disponible en el canal de versión preliminar, confirmó las actualizaciones del clima en la pantalla de bloqueo. De acuerdo con Microsoft, los usuarios tendrán una experiencia más rica y dinámica gracias a un widget que se actualiza en tiempo real.

El nuevo componente ofrecerá información adicional al pasar el cursor por encima. En caso de que desees obtener un pronóstico detallado del estado del tiempo, podrás hacer clic en el widget para abrir la web de MSN en Microsoft Edge. Esta función estará disponible para los tres fondos en la pantalla de bloqueo (Windows Spotlight, Imagen y Diapositiva).

Una de las características llamativas del esta función es que no solo ofrece la temperatura actual, sino también alertas en caso de condiciones adversas (lluvias, inundaciones, etc.). El componente se ubicará en la parte inferior de la pantalla y no requiere pasos adicionales para visualizarlo. La tecnológica dijo que se habilitará por defecto, aunque existirá la opción de desactivarlo desde el menú Personalización.

El widget del clima en la pantalla de bloqueo no tiene fecha de llegada definitiva. Aquellos interesados que deseen probarlo antes que nadie podrán instalar la versión 19045.3992 (KB5034203) de Windows Insider que se encuentra en el canal de versión preliminar. A diferencia de los canales de desarrollo o beta, estas actualizaciones son más estables e incluyen las funciones que se liberarán a todos los usuarios en pocas semanas.

Windows 10 recibirá nuevas funciones, pero su final es inminente

Windows 10 alcanzará el fin de su ciclo de vida en menos de dos años. Si bien hemos visto un cambio de mentalidad en cuanto al desarrollo de nuevas características en el sistema operativo, el plan original no ha cambiado. Microsoft confirmó hace un tiempo que el soporte para Windows 10 concluirá el 14 de octubre de 2025, aunque existirá la posibilidad de extenderlo.

Antes de que llegue el momento, los de Redmond no dejarán fuera a los cientos de millones que todavía utilizan esta versión de Windows. De acuerdo con Windows Central, Microsoft podría reabrir el canal Beta de Insider para Windows 10. De este modo, los usuarios podrían probar nuevas funciones que llegarían más adelante al público en general.

Copilot en Windows 10. Imagen (Microsoft)

La inversión en OpenAI se ha traducido en la integración de la inteligencia artificial en las aplicaciones y servicios de Microsoft. Debido a que Windows 10 sigue siendo la versión más utilizada del sistema operativo, la tecnológica anunció la llegada de Copilot.

“Durante el año pasado, el rápido ritmo de la innovación en IA ha remodelado el panorama tecnológico y estamos reevaluando todos nuestros productos a través de esa lente, incluido Windows”, declaró Microsoft en noviembre. “Creemos que esta nueva era de la IA aumenta aún más el valor y la importancia de la PC, con Copilot en Windows en el centro.”

El asistente impulsado por IA podría ser la actualización más importante para Windows 10 antes de su muerte. Algunos activistas llamaron a la compañía para extender el periodo de soporte, puesto que existen más de 400 millones de ordenadores en riesgo de volverse obsoletos.

