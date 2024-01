El furor por Palworld no se detiene y no ha pasado desapercibido en The Pokémon Company, que por primera vez se ha pronunciado públicamente al respecto. La corporación japonesa, que maneja las licencias de Pokémon, entre otras cuestiones vinculadas con la franquicia, hizo su esperado comentario sobre el título de Pocket Pair, que es furor en PC y Xbox pese a las acusaciones de plagio.

Como toda comunicación corporativa, el mensaje de The Pokémon Company ha sido bastante escueto y mesurado. De hecho, la firma ha evitado hacer mención directa a Palworld, aunque ha dejado en claro que está siguiendo el asunto de cerca y que no piensa quedarse de brazos cruzados si detecta que se está infringiendo su propiedad intelectual.

La empresa investigará a Palworld y "tomará las medidas apropiadas" si detecta que se están violando derechos de autor ligados a Pokémon, según expresó. A continuación, compartimos el comunicado completo que The Pokémon Company publicó en su sitio web.

"Hemos recibido muchas consultas sobre el juego de otra compañía lanzado en enero de 2024. No hemos otorgado ningún permiso para el uso de propiedad intelectual o activos de Pokémon en ese juego. Tenemos la intención de investigar y tomar las medidas adecuadas para abordar cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual relacionados con Pokémon. Continuaremos apreciando y cuidando a todos y cada uno de los Pokémon y su mundo, y trabajaremos para unir al mundo a través de Pokémon en el futuro". The Pokémon Company

Básicamente, los responsables de Pokémon han evitado lanzar una acusación directa por plagio contra Palworld y sus desarrolladores. Sin embargo, el mensaje también sirve como advertencia de que la empresa no escatimará esfuerzos para proteger su propiedad intelectual. Nintendo también forma parte de esta cruzada, habiendo salido a la caza de quienes desarrollaron un mod que reemplazaba los personajes del juego original por los de Pokémon.

The Pokémon Company al fin se pronuncia sobre Palworld

El comentario de The Pokémon Company llega apenas días después de que Don McGowan, su exjefe legal, vertiera duras palabras contra Palworld y el estudio Pocket Pair. "Esto parece el típico plagio sin sentido que veía mil veces al año cuando era director legal de Pokémon. Me sorprende que haya llegado tan lejos", le manifestó el susodicho al periodista Stephen Totilo.

La principal acusación por supuesto plagio que se le hace a Palworld es por el diseño de sus personajes, llamados Pals. Desde que el juego se lanzó en acceso anticipado el pasado viernes, las comparativas mostrando las aparentes similitudes entre las criaturas de este juego y las de Pokémon, no han tardado en aparecer. Esto incluso ha llevado a que el título de Pocket Pair sea rebautizado en redes —de forma extraoficial, claro— como el "Pokémon con armas".

Takuro Mizobe, responsable del estudio y de Palworld, fue muy crítico de las acusaciones y las catalogó como una difamación contra sus artistas. Pero mientras todo esto sucede, el videojuego mantiene una racha verdaderamente brutal.

Según se informó en las últimas horas, Palworld superó los 8 millones de copias vendidas en sus primeros seis días. La propuesta es un éxito total tanto en Xbox como en PC, aunque las estadísticas más impactantes llegan desde Steam. En la plataforma de Valve ya se ha convertido en el segundo juego con más concurrentes de toda su historia, solo por detrás de PUBG.

La cifra de jugadores en simultáneo continúa creciendo. Ayer, batió un nuevo récord al lograr un pico de poco más de 2 millones de usuarios jugando al mismo tiempo, según registró SteamDB.

Así mismo, los responsables de Palworld han revelado su hoja de ruta en acceso anticipado y prometen novedades muy interesantes hacia el futuro. Entre ellas, la introducción de un modo PvP (jugador contra jugador), juego cruzado entre Steam y Xbox, Raid Bosses y nuevos Pals. También anunciaron que están trabajando en contramedidas para acabar con los jugadores que están haciendo trampa en los servidores oficiales.

