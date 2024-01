El furor por Palworld no se detiene y todo apunta a que el juego de Pocket Pair seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo. No solo por su brutal desempeño en Steam y Xbox, donde continúa batiendo sus récords de concurrentes, sino también por las acusaciones de supuesto plagio a Pokémon.

Desde The Pokémon Company no se han referido públicamente al asunto. No obstante, los comentarios de un exdirectivo reflejarían con bastante certeza los ánimos dentro de la compañía. Don McGowan, exjefe legal de la citada firma, no tuvo tapujos al cargar contra Palworld y lo calificó como un "plagio sin sentido".

Así se lo mencionó el susodicho al periodista Stephen Totilo, de Game File. Consultado sobre qué opinaba de Palworld, McGowan fue categórico: "Esto parece el típico plagio sin sentido que veía mil veces al año cuando era director legal de Pokémon. Me sorprende que haya llegado tan lejos".

Lo dicho por el exjefe legal de The Pokémon Company no se debe tomar a la ligera, considerando que ocupó dicho rol en la compañía desde 2008 hasta 2020. No habría que extrañarse, entonces, si la corporación japonesa eventualmente toma acciones legales contra Pocket Pair, el estudio detrás de Palworld. Aunque por ahora no hay indicios firmes al respecto.

Palworld crece a un ritmo brutal pese a las acusaciones de plagio

Cuando McGowan dice "me sorprende que haya llegado tan lejos" se refiere, lógicamente, al brutal desempeño comercial y de críticas de Palworld. El juego se mantiene en lo más alto del listado de ventas en Steam, y ha superado los 1,7 millones de concurrentes solo en esa plataforma. Además, las calificaciones de esta propuesta siguen siendo abrumadoramente positivas.

De las 59.686 reseñas publicadas por los usuarios de Steam al momento de escribir este artículo, 56.081 fueron positivas. Esto significa que Palworld hoy tiene casi un 94 % de aprobación entre el público. Pero esto no es todo. Horas atrás, Pocket Pair confirmó que superaron los 6 millones de copias vendidas en solo 4 días. Es lógico pensar, entonces, que todo esto también alimente el recelo entre los creadores de Pokémon.

Si bien parte del público ha expuesto en redes sociales el parecido de las criaturas de Palworld, llamadas Pals, con las de Pokémon, es evidente que a la gran mayoría de los jugadores no les importa. O el juego les resulta lo suficientemente atractivo y divertido como para hacer la vista gorda a cualquier supuesto plagio.

Palworld es un juego de acción y supervivencia de mundo abierto en el que los jugadores deben recolectar Pals y utilizarlos para distintos fines. Ya sea en combate, en la construcción de bases, o incluso como fuente de alimento. El humor ácido de esta propuesta ha sido muy bien recibido por los usuarios, y eso queda a la vista en las cifras que ha logrado en su primera semana a disposición.

Las acusaciones por el parecido de sus personajes a los de Pokémon ha llevado a que se lo conozca extraoficialmente como el "Pokémon con armas". Y hasta se ha creado un mod que reemplaza los personajes originales por los de The Pokémon Company, a modo de sátira o burla.

Será interesante ver si el alcance masivo que ha logrado Palworld empuja a los creadores de Pokémon a iniciar una batalla legal. Ayer, Takuro Mizobe, uno de los responsables del juego y de Pocket Pair, se defendió de las críticas y pidió que se deje de difamar tanto a Palworld como a los artistas involucrados en él.

"Estamos recibiendo comentarios difamatorios contra nuestros artistas y vemos tuits que parecen ser amenazas de muerte. He recibido una variedad de opiniones sobre Palworld, pero todas las creaciones relacionadas con Palworld son supervisadas por varias personas, incluido yo mismo, y soy responsable de la producción. Les agradecería que se abstuvieran de difamar a los artistas involucrados en Palworld". Takuro Mizobe, sobre las críticas a Palworld.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente