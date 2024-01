Este año, hubo una moderada polémica sobre qué requisitos debe cumplir una cinta para optar a mejor película internacional o de habla no inglesa en los premios Oscar. Categoría en la que España fue incluida con La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona. Pero lo ocurrido con la doble nominación del largometraje francés Anatomía de una caída, de Justine Triet, es poco menos que una rareza. La película alcanzó a ser reconocida en los rubros de mejor guion y director. Eso, luego que Francia no enviara a la cinta como candidata a mejor película de habla no inglesa.

El largometraje está protagonizado por la actriz alemana Sandra Huller y tiene parlamentos en inglés, pero el 60 % de sus diálogos son en francés. Lo que la hace elegible para la categoría. No obstante, en una decisión que parece tener más de ingrediente político que de cultural, el comité francés de los Premios Oscar envió a la película A fuego lento del director Trần Anh Hùng a la contienda. Sin embargo, la obra no pasó de la preselección. Por curioso que parezca, fue entonces y de manera independiente, cuando Anatomía de una caída, se hizo parte del cuadro de nominadas a mejor película del año en la selección de los Oscar.

La Sociedad de la Nieve

La confusión abrió el debate acerca de qué hace a una cinta elegible o no para una nominación semejante. Un debate que se extiende a cuáles requisitos inmediatos debe cumplir la obra. En especial, en una época en que la financiación, equipo de producción y en especial, los elementos que rodean a la obra, no siempre son de una única nacionalidad. Lo que hace que el rubro sea un proceso que empieza en el país de origen de la producción y termina con el análisis de su argumento. Algo que no siempre es sencillo y que, en ocasiones, ha dado pie a largos debates sobre el tema.

Los requisitos de una categoría complicada de los Premios Oscar

Según las normas actuales de la Academia de Artes y Ciencias cinematográficas de Hollywood, la nominación tiene un objetivo básico. La de permitir que obras internacionales — o filmadas fuera de EE. UU. y con recursos ajenos a la industria — compartan protagonismo con las nacionales en los Premios Oscar.

El criterio tiene también la intención, que otros idiomas, además del inglés y otros puntos étnicos, más allá del occidental, sean promocionados a través de los premios. De modo que los criterios están destinados a que las obras en contienda tengan un mayor realce basado específicamente en esos puntos. Lo que implica tres elementos concretos que se tienen en cuenta al escoger a las posibles nominadas.

El requisito del idioma

Para que una cinta pueda optar a mejor película internacional en los Premios Oscar, al menos la mitad del diálogo del argumento debe estar en un idioma distinto al inglés. La única excepción es que este sea el idioma oficial del país. Pero en cualquier otro caso, la exigencia es que la mayoría de los parlamentos, se desarrollen en el lenguaje oficial de la nación de origen que envía la cinta a contienda.

Requisito de producción

El otro requisito indispensable es que la mayor parte de la producción tenga financiación de compañías, empresas o fundaciones que no sean norteamericanas. También se insiste — o al menos, se alienta — que la mayor parte del dinero provenga de empresas cuya sede no se encuentre en EE. UU. y tengan relación con el país de origen de la cinta.

Tiempo de estreno en cines

Las películas que quieran participar en los Premios Oscar, deben proyectarse en al menos una sala pública del país de origen al que pertenecen. Hacerlo además por siete días seguidos, sin que eso abarque festivales o proyecciones privadas. Lo cual deja claro que las cintas son parte de la oferta cinematográfica y no rodadas directamente para entrar en postulación del premio.

El dilema de una película que represente a un país

En el año 2020, hubo cambios en la categoría, que se transformó en Mejor Largometraje Internacional. Pero no hubo cambios en los procesos que permitan a los diferentes comités y organizaciones, presentar a las películas como parte de la posibilidad de la nominación.

La regla básica puntualiza que una organización destinada por el gobierno o asociaciones culturales estadales, será la encargada de escoger a la obra que representará al país. No se permite que organizaciones privadas o fundaciones con subvenciones pertenecientes a organismos que actúen en nombre propio, sean los que lleven a cabo el proceso. Para la categoría se aceptan tanto cintas de ficción, documentales como animadas. Sin embargo, solo podrá nominarse una película por país.

Una vez que la película se escoja por el comité, grupo u organización respectivo, se enviará a la selección oficial. La Academia escogerá diez películas y las llevará al Comité Internacional de Largometrajes de la Fase I. Este, a su vez, elige siete representantes de este grupo. Finalmente, será el Comité Ejecutivo del Premio Internacional de Largometraje el que seleccionará a las otras tres películas incluidas en la lista.

