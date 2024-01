James Gunn tiene por delante la titánica tarea de construir un universo de DC a la altura del de Marvel. O al menos intentarlo. Todavía queda mucho camino por delante, pero parece que poco a poco las cosas van asentándose. Ahora sabemos que ya tenemos una cara reconocida para dar vida a Supergirl en el nuevo DC. Será, si nada cambia, Milly Alcock, la actriz que da vida a otro de los grandes universos de Warner, el de Juego de Tronos, a través de su spin-off, La Casa del Dragón.

De momento no hay planes concretos para Milly Alcock, pero según THR, apareceré en alguna de las películas de DC antes de tener su propia cinta en solitario. Parece que, dado el papel que va a desempeñar en el nuevo universo, lo lógico sería que su primera aparición se dé en la próxima película de James Gunn, Superman: Legacy, que se espere que empiece a rodarse este mismo año.

No obstante, también puede ser que además de una aparición menor en Legacy, como, Zor-el, prima de Superman, También tenga su película en solitario para el próximo año, puesto que los rumores apuntan a que Supergirl empezaría a rodarse en otoño, en cuanto Warner tenga un director que desarrollo el guion en el que está trabajando Ana Nogueira.

Warner parece bastante interesada en mantener al elenco actual de sus series y películas para otras producciones, y no buscar fuera de casa. Milly Alcock es una de las estrellas clave en la primera temporada de House of the Dragon de HBO, el spin-off de Game of Thrones, interpretando a de Rhaenyra Targaryen. Pero no es la primera de HBO, ni de juego de Tronos, que se lleva el protagonismo de otra gran producción de la casa.

Milly Alcock: de Juego de Tronos al Universo DC

Bella Ramsey, que también tuvo un papel importante en la serie de HBO, es la protagonista de una de las producciones más relevantes de Warner y la propia HBO, The Last of Us, ostentando el papel principal para el que le esperan, todavía, una cuantas temporadas por delante.

Sea como sea, según Gunn no ha sido solo su papel protagonista en The House of Dragon la que ha llevado a Alcock a ser Supergirl: han sido sus impresionantes audiciones para el papel: “Sí, la conocí por primera vez en House of the Dragon, pero quedé impresionado por sus variadas audiciones y pruebas de pantalla para #Supergirl”, escribió el director en Instagram.

Ahora queda por ver si el público recibe el nuevo universo de DC de la misma forma que espera el director, en un momento en el que parece, por la caída de Marvel, que los superhéroes empiezan a ser una fórmula demasiado explotada.

