The Mothership fue, en algún momento, una de las grandes apuestas de Netflix en su catálogo de películas originales. Pero ya no más. La compañía ha decidido cancelar el largometraje protagonizado por Halle Berry, pese a que el rodaje ya se había completado y se estaban llevando a cabo los trabajos de postproducción.

La noticia causa cierta sorpresa, aunque tampoco se puede decir que sea un shock total. Tengamos en cuenta que Netflix había prometido estrenar The Mothership en 2022, pero ello no ocurrió. Desde entonces, el filme quedó en el olvido hasta que finalmente se decidió descartarlo de forma definitiva.

Los motivos detrás de la decisión de Netflix no han quedado del todo claros. Según reportaron IGN y Jeff Sneider esta semana, la película de Halle Berry sufrió múltiples retrasos durante la postproducción, al punto tal que su lanzamiento se volvió insostenible. "La película no se podía completar", indicó uno de los allegados al proyecto.

Por lo pronto, se desconoce si la cancelación de The Mothership se vio influenciada por cuestiones económicas —que se haya excedido en su presupuesto, por ejemplo—, o si la calidad del material grabado o los efectos visuales pudieron haber jugado su papel en esta historia.

La cancelación de una película cuando su rodaje ya ha culminado no es algo nuevo, aunque es bastante infrecuente en la industria. Y cuando sí sucede, suele generar bastante escándalo. El caso más notorio de los últimos años fue el de Batgirl, que Warner Bros dio de baja cuando el largometraje ya estaba terminado, porque supuestamente era tan malo que ni siquiera se podía salvar con reshoots.

The Mothership se anunció en 2021 como una historia de ciencia ficción que se enfocaría en el personaje de Halle Berry, quien descubría pistas de una presencia alienígena en la Tierra tras la desaparición de su esposo. La actriz también oficiaba como productora ejecutiva del proyecto, cuyo guion y dirección estaba a cargo de Matt Charman.

Netflix tira la toalla con The Mothership, con Halle Berry

Será interesante ver si la relación entre Netflix y Halle Berry se ve afectada negativamente tras la decisión de no lanzar esta película. Tengamos en cuenta que la plataforma de streaming y la actriz ya colaboraron en el pasado y, de hecho, todavía tienen pendiente el estreno de otra producción original.

Halle Berry y Netflix iniciaron su relación con la película Bruised, que marcó el debut como directora de la ganadora del Oscar. El filme de 2020, también protagonizado y producido por la actriz, tuvo una distribución limitada en cines y llegó a la plataforma de streaming en 2021.

Fue en esa misma época que se iniciaron los trabajos con The Mothership, cuyo rodaje tuvo lugar entre junio y agosto de 2021. Mientras que Netflix aún adeuda el lanzamiento de The Unión, donde Halle Berry comparte protagónico con Mark Wahlberg y J. K. Simmons. El thriller de espionaje completó su rodaje en 2022, pero todavía no tiene fecha de estreno confirmada.

En los últimos años, Netflix ha destinado miles de millones de dólares en producciones originales y los resultados no siempre han sido los deseados. En su momento se dijo que la compañía modificaría su estrategia para producir menos contenidos de este tipo, pero de mejor calidad. Esta semana, durante la presentación de los resultados financieros del trimestre, Ted Sarandos, co-CEO de la plataforma, ratificó su compromiso por los largometrajes originales.

"Nuestras películas originales están atrayendo a algunas de las audiencias más grandes del mundo. A los fanáticos realmente no les importan mucho los presupuestos o las fechas de estreno. Solo quieren una película que les encante. Quieren una película que les haga llorar o reír, o ver algo genial de qué hablar durante la cena", aseveró el ejecutivo. Eso sí, no hizo mención a proyectos cancelados como el de Halle Berry.

