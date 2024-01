¡Enhorabuena! España está conquistando los rankings de lo más visto en Netflix, con dos producciones que se han convertido en un éxito global. Hablamos de Berlín, la precuela de La Casa de Papel protagonizada por Pedro Alonso, y de La sociedad de la nieve, la película de Juan Antonio Bayona que representará a España en el camino a las candidaturas a los Oscar.

Netflix divide su análisis global en dos grandes grupos: uno para series y películas de habla inglesa, y otro para las que no están en inglés. La plataforma, en su actualización semanal de lo más visto, destaca a las dos españolas en el número 1 a nivel mundial de las respectivas listas de producciones de habla no inglesa. Pero esto no es todo.

Berlín, el primer spin-off de La Casa de Papel estrenado el pasado 28 de diciembre, también aparece en el top 10 de las series más vistas de Netflix en un total de 91 países. Así, por ejemplo, figura entre lo más popular en sitios como Francia —en el puesto número 2—, Estados Unidos —en el 4—, Brasil y Arabia Saudita —cómoda en el número 1 de ambos lugares—.

Con París como telón de fondo, Berlín quiere robar una colección de joyas con valor de 44 millones de euros. Para ello, reúne así a una nueva banda plagada de caras nuevas. Todos, idealistas, simpáticos e ingeniosos, capaces de las mayores virguerías para salirse con la suya. Aquí te dejamos nuestra reseña.

La trama alcanzó 22,3 millones de visualizaciones entre el 1 de enero y el 7 de enero pasado. Son, en total, 146,4 millones de horas vistas. Al comparar estas cifras con el ranking global de series de habla inglesa, Berlín queda en el segundo puesto de lo más visto en Netflix en todo el mundo, solo detrás de la miniserie Engaños.

La sociedad de la nieve, lo más visto en Netflix en todo el mundo

El éxito de España en Netflix se repite con La sociedad de la nieve, la historia del trágico accidente del vuelo 571, que se estrelló en los Andes en 1972. Una crónica escrupulosamente desarrollada acerca del dolor, el miedo y la persistencia de la esperanza. No te pierdas nuestra reseña de la película.

No solo aparece en el top 1 de las películas de habla no inglesa en el mundo. También está en el top 10 de las propuestas más populares en 88 países. Es número 1 en casi todas las audiencias de Latinoamérica. Pero también ocupa el primer puesto en países como Dinamarca, Francia, Líbano y Suiza.

La sociedad de la nieve acumuló en esta primera semana del 2024 un total de 22,9 millones de visualizaciones. Son 55 millones de horas vistas. Con estos números, la española supera ampliamente a todas las películas del top 10 de habla inglesa a nivel global. Incluso, duplica los registros de The Equalizer 3, lo más visto en el top 10 de Netflix para producciones en inglés. Es, en definitiva, la película más popular en todo el planeta.

La sociedad de la nieve es una de las propuestas más potentes de Netflix de cara a la inminente temporada de premios. La cinta, por ejemplo, cerró el prestigioso Festival de Venecia y viene sumando el visto bueno de la crítica. Estuvo nominada a los Globos de Oro, pero fue derrotada por Anatomía de una caída.

Pero se vienen los Oscar. El largometraje de Netflix ya entró en la shortlist anunciada en diciembre pasado, en la categoría de mejor película internacional. Las nominadas definitivas se conocerá el 23 de enero.

