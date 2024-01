Durante las últimas décadas, los animados han dejado de ser exclusivamente para niños al volverse, también, parte del contenido adulto y en muchos casos, el catálogo de Disney+ da buena cuenta de ella. La mayoría de los argumentos, a pesar de sus historias simples y jocosas, tienen un trasfondo más profundo del que podría suponerse. Lo que permite que sean aptos para los más pequeños, y al mismo tiempo, un público más sofisticado.

Se trata de un punto curioso que ha permitido que diversas historias, puedan ser adaptadas a una audiencia más variada. Algo que Disney tiene en cuenta al crear un contenido que se extiende desde historias complejas y emocionales, hasta otras más sencillas. Todas unidas por un punto en común. La forma en que la capacidad de hacer reír las transforma a todas en un peculiar estilo de narrar todo tipo de tramas. De superhéroes en contextos poco frecuentes a las reflexiones más dulces sobre las emociones, el tiempo y el amor. Todo bajo la idea que los animados son tan versátiles como entretenidos.

Para comprobar lo anterior, te dejamos cinco series animadas que puedes ver ahora mismo en Disney+ y que harán reír, tanto a niños como adulto. Desde una chica poderosa que encuentran el mejor amigo imaginable a un fantasma gruñón capaz de resolver crímenes. Todo, en medio de los universos más coloridos e imaginativos. Su punto más fuerte.

Moon Girl y Devil, el Dinosaurio

Esta es la heroína de Marvel que seguramente no conocías y que, sin duda, te hará reír en cada capítulo. Con una temporada y 16 episodios, la trama sigue a Lunella (Diamond White), una chica de trece años en una circunstancia extraordinaria. A saber: traer casi por accidente a un dinosaurio a través de un vórtice temporal.

Pero lo que parece un argumento disparatado, se volverá más extraño — y adulto — cuando Lunella deba proteger al Lower East Side de la ciudad de un riesgo inimaginable. Eso mientras intenta comprender al extraño Beyonder (con la voz del actor Laurence Fishburne) y su influencia sobre el conocimiento universal.

A medida que avanzan los capítulos, el extraño dúo salido directamente de la editorial Marvel, deberá comprender que el peligro que amenaza la ciudad debe ser detenido. Pero hacerlo, sin revelar sus identidades y en el caso de Lunella, sin faltar a la escuela. En sus últimos capítulos, el argumento alcanza un punto más duro y maduro, que abre la posibilidad de una segunda entrega.



Dino Ranch

La familia Cassidy es como cualquier otra, a no ser por el hecho que vive junto a dinosaurios en una época en que eso es lo más corriente. La premisa, que recuerda lejanamente al clásico Los Picapiedras, se enfoca en una aventura en la que no falta el humor. Eso, mientras los personajes dedican esfuerzos — y alguna que otra torpeza — al vivir en medio de un paraje peligroso.

Pero esta no se trata de una versión para niños pequeños de la saga Jurassic Park, aunque lo parezca. En realidad, es mucho más una forma de explorar en la responsabilidad sobre el medioambiente, la fauna y la flora, a través de un escenario infantil. El humor no falta y la combinación logra crear un mundo en que aunque las criaturas prehistóricas son parte del ecosistema, deben ser protegidos y cuidados con cariño.

Algo a lo que los Cassidy dedican una buena cantidad de tiempo y esfuerzo. Podría parecer que esta serie se basa en su simpleza, pero también hay mucho que explorar en su trama ecológica y amable. Eso, claro, en medio de chistes y referencias pop que seguramente harán las delicias de los adultos.

Star vs. las fuerzas del mal

Star Butterfly (Eden Sher) es la princesa del reino mágico de Mewni. Y debería atenerse a un código de conducta y comportamiento. Solo que no lo hace. Esta adolescente rebelde e inquieta, está completamente decidida a buscar su sentido del propósito y del bien por sus propios medios. Lo que incluye, tener peleas a mano limpia con monstruos y meterse en problemas con una frecuencia preocupante.

Todo se volverá aún más curioso, cuando la adolescente, en pleno crecimiento, reciba una herencia mágica que las mujeres de su familia protegieron por generaciones. Con catorce años y el objetivo de enfrentarse al mal en todas sus formas, la real adolescente empezará a entrenar. Por lo que es enviada a nuestra dimensión para afinar el uso de sus recién adquiridos poderes.

Por supuesto, esta heroína no desea obedecer a nadie. Por lo que el aprendizaje se volverá una aventura disparatada que la llevará hasta una secundaria terrestre hasta los lugares más oscuros del cosmos. Con su sentido del humor delirante, Star vs. las fuerzas del mal parece inofensiva, hasta que utiliza una sutil sátira adulta. Lo que abarca el despertar sexual e incluso, la bisexualidad. Con juegos de palabras que hacen guiños a la cultura pop y al cine, muy pronto este recorrido se volverá, también, una búsqueda de identidad juvenil.

El fantasma y Molly McGee

Molly (Ashly Burch), está llena de energía y buen humor. Tanto, como para que no le importe demasiado que al llegar a la ciudad Brighton, descubra que su casa aloja un misterioso visitante. Scratch (Dana Snyder), es un fantasma malhumorado que desea que lo dejen en paz. Por lo que la presencia de esta joven, que intenta por todos los medios ser su amiga, se volverá un incordio con el que debe luchar.

Por lo que pondrá toda su fantasmal energía en tratar de alejarla de él. Lo que no solo no logrará, sino que terminará por vincularlos a ambos de manera definitiva. Juntos, comenzará entonces un largo trayecto en el que estarán juntos contra la voluntad de Scratch y alegría de Molly. Eso, hasta que el mundo de los fantasmas descubra la conexión entre ambos y trate de romperlo.

Este argumento divertido se hace más burlón a medida que Scratch descubra que olvidó como era tener sentimientos humanos. A la vez, Molly se asombrará al comprender que toda la acritud de su nuevo amigo, tiene un motivo. Un giro de argumento que convierte en esta serie en apariencia infantil, en una mirada amable sobre la vida y el amor.

Amphibia

Anne Boonchuy (Brenda Song) es una adolescente valiente y llena de buenas intenciones. Lo que la llevará a no entender con mucha claridad qué ocurre, cuando sus amigos le presionen a robar una caja mágica y termine transportada a un pantano mágico.

Pero lo que empieza como un cuento de hadas singular, se convierte en una perspectiva más adulta acerca de la identidad y el crecimiento. Lo que permite a la serie hacerse preguntas sobre el miedo al cambio, la transformación y la búsqueda del propio lugar en el mundo.

Entre risas y bromas, Amphibia recorre el terreno poco común de la magia, el tiempo y las transformaciones al contar los sobresaltos de la vida corriente. Una metáfora agradable que se hará más compleja, capítulo a capítulo. Su punto más alto.

