Christopher Nolan volvió a reflexionar sobre la inteligencia artificial. Estos nuevos comentarios los hizo durante una entrevista en la que hizo referencia al tema y su posible impacto en distintas áreas de la vida. El cineasta, en oposición a discursos extremos, está procurando sumar matices al momento de tratar la cuestión.

Durante una entrevista en HugoDécrypte, el canal de YouTube dirigido de Hugo Travers, el director inició su reflexión bajo el contexto de la huelga de guionistas que está atravesando Hollywood: “La inteligencia artificial es un problema con el que, como miembro del Gremio de Escritores, mi sindicato está debatiendo en estos momentos”. Luego, profundizó: “Hablo con muchos investigadores de inteligencia artificial en la actualidad. Ahora, ven esto como [lo miraba] Oppenheimer: 'Está bien, estamos a punto de liberar una tecnología muy poderosa en el mundo. ¿Qué pasa con las consecuencias no deseadas? ¿Qué haremos al respecto?'”.

Al comentario anterior, Nolan agregó: “Sin embargo, lo que encuentro alentador sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito artístico es lo siguiente: creo que serán herramientas potentes. Pero, en última instancia, no hay forma de reemplazar la creatividad humana. Todos estos modelos y la forma en que procesan la información están basados en el ingenio humano del pasado”.

Christopher Nolan y la inteligencia artificial: “el mundo real no tiene límites”

Contrario a voces que se aluden a la inteligencia artificial desde los extremos, Christopher Nolan está siendo prudente al momento de tratar el tema. El cineasta parece consciente de que su voz tiene peso dentro de la industria y va con cautela. Consultado sobre si considera que esta nueva tecnología podría llegar a igualar a la creatividad humana, hasta el punto de que no haber diferencias entre los métodos y los resultados, el director dijo: “Personalmente, no lo creo. Eso no significa que no se convierta en algo peligroso, o que no deberíamos tener en cuenta la posibilidad de que suceda”.

Luego de ese comentario, el Christopher Nolan expuso parte de la evolución tecnológica que ha experimentado la industria del cine en épocas recientes. “Si miras el ámbito de los efectos visuales, cuando comencé a usarlos, todo se trataba de simulación, de que a través de gráficos digitales y trazado de rayos, podías recrear perfectamente un entorno. En última instancia, eso llegó a un límite. Ahora el enfoque es ligeramente diferente, es más fotográfico”.

En la actualidad, de acuerdo con Nolan, “ves áreas en las que hay una posibilidad teórica de progresión infinita y otras en las que hay un límite que se alcanza porque la realidad es, por definición, infinitamente compleja. El mundo real no tiene limitaciones. Por eso, cualquier simulación o método digital habitualmente choca con una frontera particular”.

