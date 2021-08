Fitbit es una de las marcas de wearables más valoradas del mercado. La compañía, propiedad de Google, cuenta con una amplia gama de productos, entre los que se destacan la Fitbit Luxe, Fitbit Inspirey la Fitbit Charge. Esta última, según una reciente filtración, estaría próxima a recibir su siguiente generación, la Fitbit Charge 5.

Según los renders publicados por el reputado filtrador Evan Blass, la próxima Fitbit Charge 5 heredaría algunas características de diseño la Fitbit Luxe, la última pulsera de la marca lanzada en abril. Es decir, el nuevo modelo llegaría con un nuevo diseño inspirado en un producto premium, pero sin elevar su precio considerablmente.

Las imágenes muestran una chasis algo más redondeado con dos paneles a cada lado, que podrían ofrecer controles táctiles para navegar por las configuraciones de la pulsera de actividad. Esto no sería una novedad, ya que Fitbit ha dotado a modelos como el Charge 3 y el Sense con controles capacitivos.

Fitbit Charge 5, a todo color

Crédito: Evan Blass

No obstante, uno de los puntos más fuertes de la futura Fitbit Charge 5 sería la adopción de una pantalla a color. Puede resultar algo extraño que a estas alturas un dispositivo como esta no cuente con estas características. No obstante, este año podría ser ideal para que la pulsera de un salto tecnológico y quede a la altura de otras propuestas.

Pero eso no es todo, la Fitbit Charge 5 también llegaría en diferentes colores. En las imágenes de Evan Blass se observan el clásico negro, verde azulado y beige. Si esto se cumple, podría desaparecer del catálogo el color granate que se ofrece con el modelo actual, aunque claro, llegarían nuevas opciones.

En cuanto a las especificaciones, no hay detalles. Sin embargo, se espera que la Fitbit Charge 5 cuente con medidor de niveles de oxígeno en la sangre, GPS, seguimiento del sueño y registro de actividades deportivas, entre otras características que buscan apoyar el "enfoque holístico de la salud y en bienestar" que promueve la compañía.

La fuente no habla del precio, aunque el modelo actual fue lanzado a 149,95 euros. Tampoco sobre la posible fecha de lanzamiento, pero hay rumores de que podría ser presentada en octubre de este año. Ahora solo resta esperar para saber si la Fitbit Charge 5 será capaz de competir contra sus principales rivales en el mercado.