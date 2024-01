Steam está transitando su momento más prolífico, y las estadísticas lo avalan. En 2023, la plataforma de Valve volvió a batir su récord de cantidad de juegos lanzados en el transcurso de un año. Y los primeros números de 2024 se mantienen muy prometedores.

Según recoge SteamDB, en 2023 se lanzaron 14.535 juegos en Steam. Esto implica un crecimiento del 15,1 % en comparación con 2022, que ostentaba el récord previo con 12.562 títulos publicados.

Esto deja en evidencia el impactante crecimiento que ha experimentado Steam a lo largo de la última década. Para ponerlo en contexto, en 2013 solo se habían añadido 435 juegos a su catálogo. Esto significa que los lanzamientos anuales se han incrementado por encima de un 3.200 %. Una auténtica bestialidad.

Además, el número interanual de lanzamientos se ha mantenido casi siempre en alza. La única excepción se registró en 2019, cuando se incorporaron 8.134 nuevos juegos a Steam, una caída del 8,55 % en comparación con los 8.900 de 2018. Sin embargo, desde entonces el crecimiento ha sido brutal.

En 2020, Steam lanzó 9.746 juegos, mientras que en 2021 fueron 11.389. En tanto que, como indicamos previamente, en 2022 se añadieron 12.562 títulos al catálogo y en 2023 se registró el nuevo récord de 14.535.

Las estadísticas de nuevos lanzamientos de Steam han sido muy parejas a lo largo de 2023, con más de 1.000 juegos sumándose al catálogo cada mes. La última vez que la plataforma de Valve lanzó menos de 1.000 títulos en un mes ocurrió en junio de 2022, cuando se incorporaron 927.

Steam sigue rompiendo récords y las expectativas para 2024 son muy altas

La evolución en el lanzamiento de juegos en Steam. Foto: SteamDB.

Con 2023 como el nuevo año récord de Steam en cuanto al lanzamiento de juegos, la tendencia para 2024 es muy optimista. Es que, según los registros de SteamDB, en los primeros 4 días de enero ya se han publicado 86 títulos en la plataforma de Valve.

Es cierto que el año recién comienza y que es imposible hacer futurología. No obstante, algunas predicciones para el calendario en curso son bastante osadas. Según VGC, si Steam mantiene este ritmo, a fin de año podría llegar a duplicar la cifra récord de 2023. Lanzar casi 29.000 videojuegos parece un número bastante ambicioso, pero habrá que esperar para ver si la tendencia se sostiene (y acelera) con el correr de las semanas.

Eso sí, cantidad no equivale a calidad. El citado medio indica que existen dos grandes motivos para el infernal crecimiento del catálogo de Steam registrado desde 2020 en adelante. Primero, que los desarrolladores de videojuegos disponen de más fácil acceso a las herramientas necesarias para su desarrollo. Segundo, que Valve ha flexibilizado los lineamientos para la aprobación de títulos.

Queda claro que los más de 14.000 videojuegos que se lanzaron en 2023 no son AAA —de primer nivel—, ni tampoco pertenecen a grandes estudios o editoras. Y si bien el sector independiente se ha vuelto verdaderamente prolífico a la hora de ofrecer juegos de excelente calidad, muchos otros títulos que llegan a Steam son lisa y llanamente malos. Uno de los casos más notorios del último año fue The Day Before, cuyo lanzamiento resultó desastroso y despertó acusaciones de estafa.

Ya veremos cómo avanza esta historia. Por lo pronto, Steam hace oídos sordos a las críticas y celebra la brutal expansión en su oferta de juegos para PC, macOS, Linux, Steam Deck y otras consolas portátiles con Windows.

