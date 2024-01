¿Qué pasaría si el suceso que inspiró La sociedad de la nieve tuviese lugar hoy en día? Afortunadamente, existen más medios para detectar a desaparecidos en lugares remotos. Las nuevas tecnologías permitirían encontrarles, por ejemplo, a través de satélites. Pero, dejando eso a un lado, ¿qué tendrían que hacer para sobrevivir en la montaña los desaparecidos? En realidad, ¿qué tendría que hacer para mantenerse con vida cualquier montañero o persona accidentada en un lugar tan extremo?

Generalmente, las recomendaciones para sobrevivir en la montaña van dirigidas a alpinistas. Es decir, personas que saben que pueden verse en una situación de desaparición en lugares extremos. Los supervivientes de La sociedad de la nieve no lo sabían. Por eso, una de las principales recomendaciones es salir a escalar con agua y comida de sobra, por si se diese esta circunstancia. También hacer ejercicio previo, para estar a punto por si hubiese que sobrevivir a bajas temperaturas.

Pero supongamos que nada de esto es posible. ¿Qué habría que hacer para sobrevivir en la montaña si nos hemos visto allí por accidente como los protagonistas de La sociedad de la nieve?

Consejos para sobrevivir en la montaña

Antes de ver algunos consejos para sobrevivir en la montaña, es importante tener en cuenta que nada es infalible. La suerte, buena o mala, juega un papel decisivo, desgraciadamente. Pero sí que hay algunos consejos que se pueden tener en cuenta para intentar mantener la calma y exprimir los recursos disponibles lo mejor posible.

¿Qué pasa si tenemos poca agua y comida?

El primer consejo para sobrevivir en la montaña suele ser mantenerse hidratado y tomar alimentos que nos den suficiente energía. ¿Pero qué pasa si hemos sufrido un accidente como el de La sociedad de la nieve y no tenemos prácticamente suministros?

Con respecto al agua, el consejo de los expertos no está muy alejado de lo que ya hicieron los chicos de La sociedad de la nieve: derretir hielo. Lamentablemente, y a pesar de la cantidad de nieve a su alrededor, las temperaturas impedían derretir suficiente para mantenerlos todo lo bien hidratados que deberían, de ahí la orina de color negro. Aun así, pudieron permanecer con vida durante dos meses gracias a esta forma de obtener agua.

Los expertos también recomiendan evitar perder agua, sudando lo mínimo posible. Aquí hay que mantener un equilibrio, pues hacer algo de ejercicio también sirve de ayuda para mantenerse caliente a temperaturas extremas.

Con respecto a la comida, hay poco que hacer, más allá de intentar cazar animales o recoger plantas en la zona. Lamentablemente, si necesitamos sobrevivir en la montaña, a alturas muy elevadas, suele haber pocos animales y plantas comestibles disponibles, como bien comprobaron los jóvenes del vuelo uruguayo. De hecho, lo más ingenioso fue la terrible decisión que ellos tomaron. Ahora bien, ¿cuánto tiempo podrían haber aguantado sin comer nada?

Esta es una pregunta complicada. Teóricamente, un ser humano tiene calorías suficientes para mantenerse con vida durante tres meses. No obstante, las personas que han hecho huelgas voluntarias de hambre normalmente mueren en un periodo de 45 a 61 días. No existen más experimentos al respecto, por razones éticas, por lo que está claro que hay más factores que influyen. La hidratación es uno de los puntos esenciales para alargar el periodo que alguien puede permanecer sin comer. Pero, si no hay agua suficiente, hay que tomar medidas cuanto antes.

PWS

Los expertos en alpinismo recomiendan a las personas que tengan accidentes en alta montaña seguir las siglas PWS, que en inglés hacen referencia a las palabras proteger, advertir y socorrer.

El primer paso es proteger a los heridos y a nosotros mismos de los peligros que han causado el accidente o que podrían causar otro. Por ejemplo, si hay corrimientos de tierra, no debemos quedarnos ahí salvo que estemos inmóviles, en cuyo caso habría que buscar una forma de protegernos. También se debe acomodar y evaluar a los heridos. Si hay algo urgente, como una posible hemorragia, se debe actuar en el sitio, pues cuando llegue ayuda podría ser demasiado tarde. Por eso es importante que cualquiera que pueda correr este tipo de peligros tenga unas nociones básicas de primeros auxilios.

La fase de advertencia consiste en avisar a los servicios de emergencia, incluso si eso supone dejar solos a los heridos. Iniciar una expedición, como hicieron los chicos de La sociedad de la nieve, aunque no siempre es fácil, como fue su caso. Afortunadamente, hoy en día es más sencillo, todo está más conectado y probablemente habrían encontrado ayuda más rápidamente. Algunos expertos aconsejan también buscar formas de encender un fuego que pueda servir para calentarse, pero también para alertar de la presencia de personas a través del humo.

Finalmente, queda la fase de socorro. Es decir, socorrer a los heridos de una forma más concienzuda. Quizás sería lo primero que intentaríamos hacer. Sin embargo, siempre se debe proteger y alertar en primer lugar. Si no, el socorro puede ser de poca ayuda.

Hoy en día se podría contar con la ayuda de las tecnologías para encontrar a los desaparecidos.

Más allá de La sociedad de la nieve

El suceso de La sociedad de la nieve es algo totalmente excepcional. Generalmente, cuando alguien tiene que sobrevivir en la montaña es porque ha acudido a ella voluntariamente, haciendo alpinismo.

En ese caso, la principal recomendación es avisar a otras personas de cuál será nuestra ruta. Así, si tenemos un accidente o nos perdemos, podrán encontrarnos más fácilmente. Por supuesto, en ese caso, no debemos desviarnos mucho del lugar en el que nos encontremos. En cambio, si ese no es el caso y además no encontramos comida, se recomienda, si es posible, intentar descender. Más abajo se minimizan los síntomas del mal de altura y, además, será más fácil encontrar vida, como hicieron finalmente los últimos expedicionistas de La sociedad de la nieve. Los que consiguieron encontrar ayuda.

En definitiva, no es fácil sobrevivir en la montaña en una situación como la que se narra en la película. Por suerte, hoy en día la tecnología podría trabajar de nuestro lado.

