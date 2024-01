Si estás entre los millones de personas que ya han probado ChatGPT y/o lo utilizas en tu día a día, tal vez te interese saber que ahora puedes contar con tu propio ChatGPT personalizado. Y sin que tú tengas que hacer nada. Simplemente, elige el GPT que más se adecue con tus necesidades y listo. Así de simple gracias a la tienda de ChatGPT o GPT Store que OpenAI ha activado recientemente.

Como buen chatbot, ChatGPT aprende de nuestras peticiones y se va amoldando a nuestras preguntas y encargos. Pero su funcionamiento es genérico a partir de la configuración por defecto de GPT, el modelo de IA de OpenAI. Si quieres que su comportamiento sea más específico o enfocado a tareas concretas, tienes que personalizarlo. Una tarea no apta para todos los públicos. La solución intermedia consiste en hacerte con un GPT personalizado. Y para ello contamos ahora con la GPT Store o tienda de ChatGPT.

Esta es la buena noticia. La mala noticia es que, como otras muchas funciones de ChatGPT, para usar los GPTs personalizados tendrás que estar suscrito. Es decir, pagar mensualmente. Puedes elegir entre ChatGPT Plus (20 $ al mes), ChatGPT Team (25 $ al mes anual o 30 $ al mes) y ChatGPT Enterprise. Pero si vas a hacer un uso intensivo de ChatGPT, tarde o temprano amortizarás la suscripción y obtendrás mejores resultados en tus búsquedas y tareas a través de GPT.

Explora la tienda de ChatGPT

La GPT Store o tienda de ChatGPT está integrada en ChatGPT. La encontrarás en su versión web, accesible desde cualquier navegador actualizado, y en la app oficial de ChatGPT para iOS y Android. Las versiones personalizadas de ChatGPT se muestran organizadas por categorías. También encontrarás un ranking de las más populares, las más destacadas y varios TOP de GPTs personalizados para distintas tareas: escribir, productividad, búsqueda y análisis, programación, educación, estilo de vida… Y, cómo no, tienes a tu disposición un buscador para escribir directamente qué necesitas del ChatGPT personalizado.

Cuando encuentres una versión de ChatGPT interesante, tan solo tienes que hacer clic o pulsar en su icono o nombre. Accederás directamente a una nueva sesión de ChatGPT con esa versión personalizada. Si no habías iniciado sesión con tu usuario, te pedirá que lo hagas. Eso sí. Recuerda que necesitas una cuenta de ChatGPT Plus o superior. No sirve la cuenta gratuita.

En esta primera versión pública de la tienda de ChatGPT, el manejo de los GPTs personalizados es muy sencillo. Busca lo que necesitas o curiosea por las categorías y abre el ChatGPT que te interese. Su manejo variará en función de qué tareas realice, aunque la base es la misma que el ChatGPT genérico al que estamos acostumbrados. Así que las diferencias las encontraremos en los resultados que muestre cuando hagamos peticiones o búsquedas. En el futuro, sería útil ver una lista de ChatGPTs abiertos previamente. Aunque esto será así a medida que se incorporen los ChatGPTs de pago.

Por ahora, los GPTs personalizados que encontrarás en la tienda de ChatGPT son GPTs públicos. Y gratuitos. Sin embargo, la idea es que se vayan publicando versiones personalizadas de pago, demostraciones, versiones de prueba, etc. Es decir, OpenAI quiere convertir su GPT Store en una App Store de ChatGPTs.

Crea tus propias versiones de ChatGPT

Además de encontrar versiones de ChatGPT creadas por otros usuarios, tú mismo puedes ampliar el catálogo de OpenAI con tus propias creaciones. Para ello hay un botón de Create en la esquina superior derecha de la tienda de ChatGPT o GPT Store. Y su correspondiente atajo My GPTs donde verás los GPTs que has creado previamente.

El proceso de creación requiere de conocimientos de programación. Aunque el asistente es visual, es necesario introducir instrucciones mediante texto en los campos correspondientes. Posteriormente, puedes acudir a Configure para hacer personalizaciones avanzadas facilitadas por OpenAI. Por ejemplo, mostrar mensajes prediseñados para ayudar al usuario a empezar a hablar con ChatGPT, ejemplos de uso, subir archivos, configurar acciones concretas, etc. Encontrarás más información en las páginas de ayuda de OpenAI.

