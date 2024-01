Esta podría ser el producto definitivo para los más nostálgicos o, simplemente, para aquellos que están deseando tener un teclado físico en su iPhone. Lo ha creado la empresa Clicks Technology, fundada por el youtuber MrMobile (Michael Fisher) y CrackBerry Kevin (Kevin Michaluk), un popular aficionado a los teclados. Y en la startup, trabajan empleados de Google, Apple y BlackBerry, quienes han diseñado una curiosa funda con teclado para los iPhone 14 Pro y iPhone 15 Pro que ya puedes comprar a partir de 139 dólares.

Aunque recuerda mucho a ellas, la funda, bautizada como Clicks, no pretende imitar o convertir los iPhone 14 Pro en las tradicionales BlackBerry. De hecho, y pese a que en la empresa trabajan antiguos empleados de la compañía canadiense, la carcasa no se asemeja a ningún dispositivo que lanzaron en su momento. Su funcionamiento, además, es considerablemente más sencillo que cualquier otra funda con teclado físico que hemos visto para los iPhone.

Clicks es simplemente una funda donde en la parte inferior se incluye un pequeño teclado físico. Es, reiteramos, compatible con los iPhone 14 Pro y iPhone 15 Pro, aunque Clicks Technology también está trabajando en una funda para el iPhone 15 Pro Max que se venderá más adelante a un precio de 159 dólares. Para conectarla, simplemente hay que introducir el iPhone en la carcasa y deslizar hacia la parte inferior con el objetivo de conectar la ranura con el puerto Lightning o USB-C. El iPhone detectará automáticamente el accesorio como un teclado para que el usuario pueda escribir utilizando este en vez del que se muestra habitualmente en pantalla.

Clicks, la llamativa funda con teclado para el iPhone, también tiene sus desventajas

La funda, además, está disponible en dos colores: un amarillo chillón bautizado como Bumblebee, y un gris claro llamado London sky. Y si bien es una muy buena idea para aquellos a los que le gusta escribir en teclados físicos, tiene algunos inconvenientes.

En primer lugar, incrementan considerablemente el tamaño de los iPhone 14 Pro y 15 Pro, ya que la funda mide casi 19 centímetros. Recordemos que un iPhone 14 Pro mide unos 14,7 centímetros, por lo que el incremento es de casi 5 centímetros. La funda, además, no tiene una batería propia, sino que se alimenta de la batería del dispositivo. Por otro lado, no incluye MagSafe, por lo que no es posible acoplar accesorios a la trasera.

En cualquier caso, Clicks Technology ha confirmado que están trabajando en mejoras para potenciar la experiencia de uso de esta funda, incluyendo una app para iOS que “continuará aportando nuevas funciones al teclado con el tiempo”.

