A medida que pasa el tiempo se van revelando detalles sobre las producciones contemporáneas que, de una u otra forma, han tenido algún impacto en el universo en el que se encuentran. Una de ellas es Capitana Marvel (Anna Boden y Ryan Fleck), la primera película inspirada de forma total en un personaje femenino dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Cuál es la novedad? Hubo algunas escenas que fueron reescritas en plena grabación de la película.

The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe es el libro a través del cual se han revelado este tipo de secretos de la producción. Si bien es lógico que los guiones puedan ser ajustados durante el proceso de elaboración, no resulta del todo común hacerlo incluso días antes de que cada escena se grabara, mucho menos si se viene del cine independiente. Esto fue lo que ocurrió con algunas partes de de Capitana Marvel.

Sin embargo, de acuerdo como refleja el libro mencionado en CBR, esto no fue un problema. La publicación se apoya en la palabra de la directora de la película, Anna Boden, quien venía de trabajar en el cine independiente, área en la que este tipo de dinámicas no son tan comunes.

Reescribiendo el guion de Capitana Marvel

En el libro citado, Boden comentó lo siguiente en relación con Capitana Marvel:

“El guion cambia constantemente porque la película cambia y crece constantemente, durante todo el desarrollo, la producción y la publicación. Y hay un deseo real de responder a lo que la película se está convirtiendo en cualquier momento”. Anna Boden

Cuando Boden trabajó en cine independiente, la dinámica de trabajo era distinta en este sentido. En ella, cada detalle está cuidado y programado de forma minuciosa. Con Capitana Marvel fue entrar dentro de una forma de trabajo que, con cambios tan constantes, se convirtió en un reto para ella. El medio referido refleja las palabras de la directora:

“Soy una super planificadora. Me gusta saber lo que estoy haciendo. Tengo mucho tiempo en privado para meditar sobre eso, para pensar y descubrir la mejor manera de ejecutarlo. Así puedo ir al set el día con un plan que entiendo tan bien que cuando algo llega y cambia, puedo ser muy flexible en el momento por toda la preparación que hice antes de tiempo. Ese es mi estilo”. Anna Boden

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic.

Capitana Marvel aclaró distintas cuestiones relacionadas con el Universo Cinematográfico de Marvel, al igual, cómo no, para abrir otras preguntas. La producción superó los mil millones de dólares recaudados en la taquilla internacional.