Para ser sinceros, ya hemos perdido la cuenta de cuántos relanzamientos ha tenido The Elder Scrolls V: Skyrim, uno de los juegos más emblemáticos de la última década. El título de Bethesda, que vio la luz en diciembre de 2011, ha saltado de generación en generación para dejar su huella. Ahora bien, si creías que Skyrim no tendría presencia en la PlayStation 5 y Xbox Series X|S, estabas muy equivocado.

Aunque actualmente es posible disfrutar Skyrim a través de la retrocompatibilidad que ofrecen las dos consolas de última generación, Bethesda anunció una nueva edición especial para celebrar el décimo aniversario. Sí, Skyrim regresará por enésima vez, sin embargo, en esta ocasión lo hará acompañado de novedades interesantes para aprovechar el hardware next-gen.

The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition, como han bautizado a esta versión, estará disponible el próximo 11 de noviembre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Incluirá las tres expansiones principales, es decir, Dawnguard, Hearthfire y Dragonborn, además de todos los contenidos que se incluyeron en la edición especial original (de PS4, Xbox One o PC).

Por si lo anterior fuera poco, Bethesda ofrecerá hasta 500 "piezas de contenido" creadas por la fiel comunidad de Skyrym. Esto incluye nuevas misiones, mazmorras, jefes finales, armas e incluso hechizos. Ojo, si ya tienes la edición especial, la actualización a la Anniversary Edition será completamente gratuita. Si no es así, lamentamos decirte que deberás abrir tu cartera otra vez, aunque por ahora no revelaron el precio.

Skyrim tendrá un parche next-gen

En lo que se refiere a las novedades exclusivas para las consolas de última generación y PC, Bethesda anticipó que The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition ofrecerá un parche next-gen para mejorar el apartado gráfico. No especificaron las mejoras, pero podríamos esperar el clásico aumento de resolución, tasa de fotogramas alta —60 FPS, seguramente— y texturas de mayor calidad.

Para finalizar, agregarán la tan solicitada mecánica de pesca. Aquí cabe aclarar que esta novedad será gratuita para todos los jugadores de Skyrim. Es decir, no necesitas adquirir la Anniversary Edition. ¿Será esta la última vez que veamos un relanzamiento del popular título? Todo parece indicar que sí, ya que The Elder Scrolls 6 ya se encuentra en desarrollo.