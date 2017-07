Os avisamos. Una bolsa de aire frío entró el pasado miércoles por el centro de la Península Ibérica, trayendo consigo lo que se llama técnicamente depresión aislada a niveles altos o, simplemente, DANA. El fenómeno meteorológico es la razón de las tormentas fuertes o muy fuertes que azotan desde el jueves 6 de julio y el viernes 7 de julio a diversos puntos de España. Se han registrado también vientos muy intensos, granizo y, en general, muchísima inestabilidad atmosférica, como consecuencia de un evento que se conocía en el pasado como gota fría.

Los efectos de la DANA se han dejado notar especialmente en la Comunidad de Madrid y en diversas provincias de Castilla-La Mancha. En la capital de España, las fuertes tormentas han provocado problemas en las carreteras, el transporte público, los hospitales, el aeropuerto de Barajas e incluso estaciones de metro o cercanías. Los usuarios en Twitter han compartido múltiples imágenes y vídeos donde muestran las consecuencias del fenómeno meteorológico, hasta convertir el hashtag #tormentaenMadrid en primer trending topic en España. No es para menos, como demuestran los mensajes difundidos a través de la red social:

En la L7 un día va a pasar algo y no va a ser bueno precisamente. @metro_madrid @ccifuentes pic.twitter.com/abHoeFansQ

Aún no t has ido de vacaciones? Vuelve nuestra temporada piscinera! @jsanchezmartos venga a darse un chapuzón, corra q no queda mucho sitio! pic.twitter.com/HLsBj97heS

— Urgencias La Paz (@Urgenciaslapaz) July 6, 2017