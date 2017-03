El director general de Kia Motors Iberia prepara la llegada de once modelos ecológicos y pronostica el salto de su primer modelo autónomo desde su fábrica de I+D en Corea a Europa en menos de cinco años.

Probablemente, cuando hablamos de los principales fabricantes que lideren la llegada del coche autónomo, muchos pensamos en Tesla, en primer lugar, y luego otras más tradicionales como Mercedes y Ford. Sin embargo, en los próximos cinco años, veremos a más empresas protagonistas, con uno o varios modelos de vehículos dentro de su portfolio que limiten la actuación humana. Una de esas empresas es Kia Motors.

A día de hoy, el gigante coreano (junto a Hyundai) pone su foco comercial en motores más ecológicos. Entre sus planes de futuro hasta 2020, tienen pensado lanzar 11 modelos entre eléctrico, híbridos o híbridos enchufables. Además, en 2021 saldrá al mercado su modelo con pila de hidrógeno, que promete autonomía de hasta 600 kilómetros. Todo ello sin dejar de lado su apuesta por el coche autónomo del que Herrera afirma: “Que no lo hayamos comunicado, no quiere decir que no estemos trabajando en ello”.

Eléctricos, híbridos e hidrógeno

Kia tiene a la venta en el mercado modelos híbridos como el crossover Niro o el Óptima ¿Cómo seguirá su ofensiva híbrida en España? ¿Habrá más versiones de modelos ya existentes?

Efectivamente, tras el éxito cosechado por el Kia Niro, tenemos pensado traer a Europa nuevas versiones de modelos con motores híbridos.

Para nosotros, los grandes resultados que ha cosechado el modelo Niro son muy importantes. Su gran aceptación en el mercado es un reflejo de lo que está ocurriendo en ciudades como Madrid y Barcelona donde las personas cada vez deciden moverse más en un coche cómodo de conducir y con emisiones reducidas.

Pretendemos que este éxito sirva para seguir acelerando la producción y aumentando el número de vehículos con motor híbrido.

En el plano del mercado 100% eléctrico, ¿se esperará a la segunda generación de baterías o se empezará a trabajar con versiones de autonomías limitadas a 200 kms, como las de la competencia actualmente?

La segunda generación de baterías eléctricas que llegarán pronto, triplicarán la autonomía de las actuales

De momento, sólo tenemos disponible el modelo eléctrico Kia Soul, con una autonomía de 212 kilómetros, pero que aumentaremos en muy poco tiempo a 250 kilómetros. La nueva generación de baterías, que llegará al mercado a mediados del año que viene, proporcionará al menos 400 kilómetros de autonomía, y muchos también llegarán a los 500.

Sin duda, el impulso fuerte por el modelo eléctrico vendrá con estas baterías y resolverá el mayor miedo al que se enfrentan los usuarios que se plantean la compra de un vehículo eléctrico: quedarse sin batería y sin acceso a un punto de carga cercano.

Hyundai está apostando de cara al futuro por el hidrógeno como medio de propulsión. ¿Kia, como parte del conglomerado, irá por el mismo camino?

Sí, iremos por el mismo camino. Si el coche eléctrico es caro, el de hidrógeno es más. Estamos viendo cómo se comporta el mercado para sacar los primeros modelos en el mejor momento. Barajamos sacar el primer modelo en 2021.

Lo que sí tenemos claro es que no será un modelo pequeño por la infraestructura que requiere este sistema. Lo que nos han dicho es que se alcanzaría una autonomía de 500 millas (unos 600 km) y no presentaría el mismo problema que los coches eléctricos.